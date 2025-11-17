Ertelenen iPhone Air 2'nin ve iPhone 20'nin Ne Zaman Tanıtılacağı Ortaya Çıktı

Bloomberg'den Mark Gurman, ertelendiği konuşulan iPhone Air 2'nin ve 20. yıl özel iPhone'larının ne zaman tanıtılacağına dair bilgiler paylaştı.

Geçtiğimiz hafta The Information tarafından ortaya atılan iddialar, Apple’ın düşük satışlarla mücadele eden ince tasarımlı telefonu iPhone Air’ın 2. neslini** 2027’ye ertelediğini** öne sürmüştü. Şimdi ise en güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’dan bilgiller geldi.

Mark Gurman, konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilerde iPhone Air 2 modelini ne zaman beklediğini paylaştı. Ayrıca iPhone Air 2’nin detaylarına ve 20. yıl özel iPhone’unun çıkış tarihine de değindi.

iPhone Air 2 ve iPhone 20, aynı yıl gelecek

Gurman’ın edindiği bilgilere göre iPhone Air 2 modeliyle 20. yıl özel iPhone’u, 2027 yılında çıkış yapacak. Bu da ince modelin ileri bir tarihe iddialarını destekler nitelikte. İddiada, iPhone Air 2’nin iPhone 18 ve iPhone 18e ile birlikte Mart 2027’de tanıtılacağı belirtilmiş. iPhone 20 modeli ise Eylül 2027’de gelecek.

Gurman ayrıca iPhone Air 2’nin ertelenmediğini, aslında Apple’ın her zaman 2027’yi hedeflediğini düşündüğünü de eklemiş. Yani aslında herhangi bir erteleme olmama ihtimali de var. Cihazın 2 nm sürecinden geçen bir çiple gelerek çok daha hızlı performans sunacağını, pil ömrünün artacağını da eklemiş.** 2’inci kamera** iddiaları da ortalıkta dolaşıyor ancak Gurman, bu konuda net bir şey söylemiyor.

Bloomberg’ün Apple Editörü, iPhone Air’ın düşük satışlarıyla ilgili de konuşmuş. Gurman’a göre Apple zaten iPhone Air’ın satışların yalnızca %6 ila %8’i arasını kaplamasını bekliyormuş. Bu yüzden de düşük seviyeler şirketi rahatsız etmemiş olabilir. Tabii ki hepsi birer iddia. Doğru olup olmadıklarını zamanla göreceğiz.