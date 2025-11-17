Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Ertelenen iPhone Air 2'nin ve iPhone 20'nin Ne Zaman Tanıtılacağı Ortaya Çıktı

Bloomberg'den Mark Gurman, ertelendiği konuşulan iPhone Air 2'nin ve 20. yıl özel iPhone'larının ne zaman tanıtılacağına dair bilgiler paylaştı.

Ertelenen iPhone Air 2'nin ve iPhone 20'nin Ne Zaman Tanıtılacağı Ortaya Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimiz hafta The Information tarafından ortaya atılan iddialar, Apple’ın düşük satışlarla mücadele eden ince tasarımlı telefonu iPhone Air’ın 2. neslini** 2027’ye ertelediğini** öne sürmüştü. Şimdi ise en güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’dan bilgiller geldi.

Mark Gurman, konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilerde iPhone Air 2 modelini ne zaman beklediğini paylaştı. Ayrıca iPhone Air 2’nin detaylarına ve 20. yıl özel iPhone’unun çıkış tarihine de değindi.

iPhone Air 2 ve iPhone 20, aynı yıl gelecek

iap2

Gurman’ın edindiği bilgilere göre iPhone Air 2 modeliyle 20. yıl özel iPhone’u, 2027 yılında çıkış yapacak. Bu da ince modelin ileri bir tarihe iddialarını destekler nitelikte. İddiada, iPhone Air 2’nin iPhone 18 ve iPhone 18e ile birlikte Mart 2027’de tanıtılacağı belirtilmiş. iPhone 20 modeli ise Eylül 2027’de gelecek.

Gurman ayrıca iPhone Air 2’nin ertelenmediğini, aslında Apple’ın her zaman 2027’yi hedeflediğini düşündüğünü de eklemiş. Yani aslında herhangi bir erteleme olmama ihtimali de var. Cihazın 2 nm sürecinden geçen bir çiple gelerek çok daha hızlı performans sunacağını, pil ömrünün artacağını da eklemiş.** 2’inci kamera** iddiaları da ortalıkta dolaşıyor ancak Gurman, bu konuda net bir şey söylemiyor.

Bloomberg’ün Apple Editörü, iPhone Air’ın düşük satışlarıyla ilgili de konuşmuş. Gurman’a göre Apple zaten iPhone Air’ın satışların yalnızca %6 ila %8’i arasını kaplamasını bekliyormuş. Bu yüzden de düşük seviyeler şirketi rahatsız etmemiş olabilir. Tabii ki hepsi birer iddia. Doğru olup olmadıklarını zamanla göreceğiz.

20. Yıl Özel iPhone'un En Çok Konuşulacak Özelliği Sızdırıldı 20. Yıl Özel iPhone'un En Çok Konuşulacak Özelliği Sızdırıldı
iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

GTA Online Ücretsiz Oldu (Kısa Süreniz Var)

GTA Online Ücretsiz Oldu (Kısa Süreniz Var)

[14-17 Kasım] 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[14-17 Kasım] 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Uygun fiyata 6000 mAh batarya ve 5G sunan TECNO SPARK 40 indirime girdi

Uygun fiyata 6000 mAh batarya ve 5G sunan TECNO SPARK 40 indirime girdi

Avrupalılar, Aşırı Sıcaklardan Kavrulmalarına Rağmen Neden İnatla Klima Taktırmıyor?

Avrupalılar, Aşırı Sıcaklardan Kavrulmalarına Rağmen Neden İnatla Klima Taktırmıyor?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim