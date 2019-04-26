iPhone, iPad ya iPod’daki yazılımsal hataları gidermek için cihazınızı fabrika ayarlarına döndürmek zorunda değilsiniz. Bu işlem için özel olarak geliştirilen Joyoshare iOS yazılımı, dosyalarınızı kaybetmeden cihazınızı onarma hizmeti sunuyor.

Akıllı telefonlarımızın en büyük problemlerinden birisi de karşılaşılan yazılımsal sorunlar. Apple’ın kapalı işletim sistemi iOS, bu yazılımsal sorunları nadir de olsa yaşatan bir işletim sistemi. Özellikle kararsız güncellemelerin ardından ortaya çıkan sorunlar, çoğu kullanıcıyı bezdirebiliyor.

Apple, elbette bu hataları kökten ortadan kaldırmak için belirli yollar sunuyor. Ancak kimi zaman, söz konusu hatalardan kurtulmak için cihazı sıfırlamak riskli durumlara neden oluyor. Eğer telefonun hafızasında silinmemesi gereken dosyalarınız varsa ve yedekleme yapmadıysanız, fabrika ayarları can yakabiliyor.

Açılamayan iOS cihazlarını bile kurtaran Joyoshare UltFix ile tanışın:

iPhone, iPad ya da iPod’ların Apple durup dururken kapanarak Apple logosu ekranında donma, sürekli siyah ekranda donma, DFU modunda kilitli kalma gibi sorunları sık sık yaşanıyor. Böyle bir durumda cihazı bir servise götürmeden yeniden başlatmanız ya da fabrika ayarlarına dönmeden cihazı kurtarmanız mümkün olmuyor.

Tüm sistem onarım sürecini 3 basit adımda tamamlayan JoyoShare UltFix ise adeta hayat kurtarıyor. Hem Windows hem de MacOS’a uygun sürümleri olan yazılım için ekstra bir donanıma ihtiyacınız da bulunmuyor.

Eğer Joyoshare UltFix’i denemek isterseniz Windows sürümü için buraya, MacOS sürümü için de buraya tıklayabilirsiniz.

Yazılımın profesyonel ve sınırsız versiyonu ise bir defaya mahsus ödenen 39,95 dolara satılıyor.

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