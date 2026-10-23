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iPhone Duo 2’nin İlk Nesilde Olmamasıyla Çok Eleştirilen Bir Özellikle Geleceği İddia Edildi

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Apple, daha ilk nesil tam piyasaya sürülmeden ikinci nesil iPhone Duo testlerine başladı. iPhone Duo 2’de, çok istenen bir özelliğin yer alacağı iddia edildi.

iPhone Duo 2’nin İlk Nesilde Olmamasıyla Çok Eleştirilen Bir Özellikle Geleceği İddia Edildi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo’yu eylülde resmen tanıtmıştı. Bugün satışa çıkan telefon, 229 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla sunuluyordu. Şimdi ise bir sonraki iPhone Duo hakkında bilgiler gelmeye başladı.

En güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’ın aktardığı son bilgilere göre teknoloji devi, cihazın ikinci nesil prototiplerini şimdiden test etmeye başladı.

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iPhone Duo 2’nin İlk Nesilde Olmamasıyla Çok Eleştirilen Bir Özellikle Geleceği İddia Edildi
iphoic

Ekran altı Face ID kamerasıyla gelebilir

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Apple, gelecek yılın sonbahar döneminde tanıtılması beklenen yeni nesil için donanım testlerini sürdürüyor. Bilindiği üzere firma ilk iPhone Duo’da Face ID sistemini es geçmiş, bunun yerine Touch ID parmak izi doğrulama kullanmıştı. Bu da birçok kişi tarafından bir “eksiklik” olarak görülmüştü. Yeni sızıntı, bir sonraki nesilde bunun değişeceğini gösteriyor.

İddiaya göre ilk modelde yer alan yan tuş entegreli parmak izi okuyucunun aksine geliştirme aşamasındaki yeni prototip, doğrudan ekran altı Face ID kamerasıyla test ediliyor. Bu da yüz tanımlamanın iPhone Duo 2’de olacağını gösteriyor.

Gurman’ın aktardığı detaylara göre Apple, katlanabilir cihazının dış ekranına yüz tanıma teknolojisini entegre edebilmek adına gizli prototipler hazırladı. Test edilen donanımın temelinde, sensörlerin ve kamera diziliminin panelin altına gizlenmesi yatıyor. Mevcut ilk nesil iPhone Duo modeli, incelik odaklı tasarımı nedeniyle derinlik algılama bileşenlerine alan ayıramamış ve iPad modellerinde olduğu gibi yan tuşa entegre edilmiş bir Touch ID sensörüyle çıkış yapmıştı.

Ancak Apple’ın bu özelliği nihai tüketici ürününe ekleyip eklemeyeceği henüz kesinleşmiş değil . Şirketin donanım hatlarında testler yaptığı, fakat nihai sevkiyat kararını henüz vermediği vurgulanıyor. Yüz tanıma sensörünün yanı sıra Apple’ın gelecek iPhone Duo sürümleri için düşündüğü farklı tasarım değişiklikleri de sızıntılar arasında. Gurman, ilk modelde yer almayan eylem düğmesinin de sonraki nesillerde cihaza dahil edilmesinin değerlendirildiğini ifade etti.

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