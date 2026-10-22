iPhone Duo, 32 Bin Kez Katlanarak Test Edildi: Sonuçlar Nasıl?

Apple’ın katlanabilir telefonu iPhone Duo, 32 bin kez katlanarak teste sokuldu. Peki sonuçlar nasıl?

Apple’ın katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo, 23 Ekim itibarıyla resmen dünya çapında piyasaya sürülecek. Telefonun çıkışına az bir süre kala gazeteciler ve teknoloji içeriği üreticilerinden incelemeler gelmeye başladı. Tabii ki en merak edilen konulardan bir katlanma dayanıklılığıydı.

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The Wall Street Journal’dan Teknoloji Editörü Joanna Stern hazırladığı özel bir cihaz yardımıyla iPhone Duo’yu dört gece boyunca aralıksız katlanma testine tabi tuttu. Cihaz, bu süreçte toplamda 32000 kez katlandı.

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Sonuçlar etkileyici

Katlanabilir akıllı telefonların en hassas noktası şüphesiz ekranın katlanma bölgesi ve bu hareketi sağlayan menteşe mekanizması. Mekanik parçaların binlerce kez hareket etmesi zamanla malzeme yorulmasına ve esnemeye yol açabilir. nedenle bu tür bağımsız dayanıklılık testleri, cihazın uzun vadeli kullanımı hakkında kullanıcılara önemli fikirler veriyor.

Test süreci ilerledikçe Stern, katlanma sayısı arttıkça menteşenin biraz daha gevşediğini hissettiğini ifade etti. Bununla birlikte testin sonunda yapılan genel değerlendirmede, hissedilir düzeyde belirgin bir fark oluşmadığı sonucuna varıldı. Test öncesinde ve sonrasında hassas bir itme-çekme ölçüm cihazı kullanılarak yapılan teknik ölçümler ise menteşenin katlanma testinden sonra eskisinden daha sert bir yapıya büründüğünü gösterdi.

Günlük kullanım senaryosunda ise kullanıcı deneyimi açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Stern, 32.000 katlanmanın ardından cihazın ilk gündekine son derece benzer bir his sunduğunu ve bu durumun oldukça etkileyici olduğunu aktardı.

Gerçekleştirilen bu stres testinin detaylarına bakıldığında işlemlerin cihaz üzerinde bir kılıf takılıyken yapıldığı görülüyor. Özel mekanik cihaz iPhone Duo’yu tamamen düz olacak şekilde açsa da her seferinde sonuna kadar tam kapatmadı. Öte yandan zamanla katlanabilir cihazlarda sıkça görülen ekran katlanma izinin bu test sonrasında daha belirgin hale gelip gelmediği konusunda herhangi bir yorum yapılmadı.

Rakipler tarafına bakıldığında Samsung’un resmi dayanıklılık testleri yaptığı biliniyor. Örneğin 2025 yılında Galaxy Z Fold7 modelinde kullanılan ekran, 500.000 kez katlanma testinden başarıyla geçmişti. Samsung Display verilerine göre bu durum, günde ortalama 100 kez katlayan standart bir kullanıcı için 10 yıldan fazla, günde 200’den fazla katlayan yoğun bir kullanıcı için ise 6 yıldan fazla bir kullanım ömrüne karşılık geliyordu.