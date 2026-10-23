iPhone Duo, Resmen Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları

Katlanabilir iPhone Duo, bugün itibarıyla resmen piyasaya sürüldü ve Türkiye'de satışa sunuldu. İşte fiyatları.

Apple, ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo’yu eylül ayında resmen tanıtmış, satışların ekimde başlayacağını açıklamıştı. 16 Eylül tarihinde telefon ön siparişe açıldıktan tam bir hafta sonra 23 Ekim, yani bugün resmen piyasaya sürüldü.

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Şu anda iPhone Duo modelini hem Apple’ın sitesinden hem de fiziksel olarak Apple mağazalarından satın almak mümkün.

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iPhone Duo Türkiye fiyatları

Depolama kapasitesi Türkiye fiyatı 256 GB 229.999 TL 512 GB 246.999 TL 1 TB 280.999 TL 2 TB 335.999 TL

Stok sıkıntısı yaşandığını belirtmek gerek. Ön sipariş döneminde teslimatlar aylar sonrasına kadar sarkıyordu. Maalesef şu anda da aynı durum mevcut. Apple sitesinden almaya çalıştığımızda tahminî teslimatın 22 Ocak 2027 olduğu yazıyor.

Mağazalardan direkt almak da mümkün hâle geldi. Ancak geçtiğimiz günlerde gelen haberler, Apple’ın Türkiye dahil tüm dünyada iPhone Duo’nun mağaza satışlarını sınırlı sayıda tutacağı belirtilmişti. Bu da almak isteyenlerin elini hızlı tutması gerektiği anlamına geliyor