iPhone Duo, Resmen Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları

Apple, ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo’yu eylül ayında resmen tanıtmış, satışların ekimde başlayacağını açıklamıştı. 16 Eylül tarihinde telefon ön siparişe açıldıktan tam bir hafta sonra 23 Ekim, yani bugün resmen piyasaya sürüldü.
Şu anda iPhone Duo modelini hem Apple’ın sitesinden hem de fiziksel olarak Apple mağazalarından satın almak mümkün.
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iPhone Duo Türkiye fiyatları
|Depolama kapasitesi
|Türkiye fiyatı
|256 GB
|229.999 TL
|512 GB
|246.999 TL
|1 TB
|280.999 TL
|2 TB
|335.999 TL
Stok sıkıntısı yaşandığını belirtmek gerek. Ön sipariş döneminde teslimatlar aylar sonrasına kadar sarkıyordu. Maalesef şu anda da aynı durum mevcut. Apple sitesinden almaya çalıştığımızda tahminî teslimatın 22 Ocak 2027 olduğu yazıyor.
Mağazalardan direkt almak da mümkün hâle geldi. Ancak geçtiğimiz günlerde gelen haberler, Apple’ın Türkiye dahil tüm dünyada iPhone Duo’nun mağaza satışlarını sınırlı sayıda tutacağı belirtilmişti. Bu da almak isteyenlerin elini hızlı tutması gerektiği anlamına geliyor