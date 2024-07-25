Birkaç ay önce AB yasaları nedeniyle Avrupa'daki iPhone kullanıcılarına sunulan üçüncü taraf bir mağaza, ilk uygulamalarını yayımladı. Bunlar arasında torrent uygulamaları da yer alıyor. Yani artık jailbreak gerekmeden iPhone'a torrent uygulaması indirmek mümkün hâle geldi. Tabii sadece Avrupa'da.

Apple, çok uzun süredir App Store uygulama mağazasında torrent uygulamaların yer almasına neden olmuyordu. En büyük nedeni ise bu tarz uygulamaların genellikle telif haklarını ihlal eden korsan içerikler için kullanılmasıydı. iOS kullanıcıların bu sınırlaması aşabilmesi için de jailbreak gerekiyordu.

Ancak bu durumu bir nebze de olsa değiştiren bir gelişme yaşandı. Apple’ın Avrupa Birliği yasaları nedeniyle App Store dışındaki üçüncü taraf pazar yerlerine izin vermesi sayesinde iPhone’lara torrent uygulamalar geldi. Tabii ki bu uygulamalar sadece AB ülkelerindeki iOS ve iPadOS kullanıcıları tarafından erişilebilir olacak.

Üç uygulama App Store'da bulunmuyor

AltStorePAL isimli üçüncü taraf uygulama mağazası, üç ay önce AB yasaları kapsamında Avrupa ülkelerindeki iPhone kullanıcıları için sunulmuştu. Mağaza, şimdi de ilk 3. parti uygulamalarını kullanıcılara sunmaya başladı. Dört uygulamanın üçü AltStorePAL’e özel olarak çıkış yaptı ve App Store’da bulunmuyorlar.

Bunlardan birisi, iPhone’lar ve iPad’lerden jailbreak gerektirmeden kullanılabilen iOS torrent uygulaması iTorrent. ikincisi iOS için qBittorent uygulaması olan qBitControl, üçüncüsü sizi yakınınızdaki diğer kullanıcılarla eşleştiren flört odaklı sosyal keşif uygulaması PeopleDrop, sonuncusu ise Windows, Linux, macOS gibi farklı işletim sistemleri için emülatör görevi gören UTM SE.

UTM SE, bu gruptaki Apple’dan onay alan ve App Store’da mevcut olan tek uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Diğerleri ise Apple’ın kendi mağazasından erişilebilir değiller. Apple, hakları ihlal ettiği gerekçesiyle torrent uygulamalarını kendi mağazasında yasaklamıştı. Ancak artık AB’deki kullanıcılar, bu konuda daha fazla özgürlüğe sahip olacaklar. Tabii ki bu şekilde riskler de artacak.