Apple'ın gelecek yıl piyasaya süreceği düşünülen "iPhone 17 Slim"in bazı özellikleri ortaya çıktı. Telefon, teknik özellikleri açısından tüketicileri memnun etmeyecek gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir özel bir model ile gündemde. Evet, "iPhone 17 Slim" olarak isimlendirilmesi muhtemel, bugüne kadarki en ince iPhone'dan bahsediyoruz. Deneyimli Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo tarafından yapılan son açıklama ise iPhone 17 Slim'den beklentilerin düşmesine neden olacak gibi görünüyor.

Ming-Chi Kuo tarafından yapılan açıklamaya göre Apple'ın ultra ince iPhone modeli, işlevsellikten ziyade form faktörüne odaklanacak. Teknik özellikler açısından fazla heveslendirmeyecek telefon, tek bir arka kameraya sahip olacak. 2024 yılında olduğumuzu ve artık en azından ikili kamera kurulumlarının standart hâle geldiğini özellikle vurgulayalım.

6.6 inç boyutlu bir ekrana sahip olacak

Ming-Chi Kuo'nun bugün paylaştığı bilgi notuna göre iPhone 17 Slim, 6.6 inç boyutlu bir ekrana sahip olacak. Ayrıca bu akıllı telefonda, "Pro" olmayan A19 işlemci bulunacak. Telefonun çerçevesi ise titanyum-alüminyum malzemeden üretilecek. Peki Apple, neden teknik açıdan pek de tatmin etmecek bir telefonu, sırf ince olduğu için piyasaya sürecek?

Apple, çok büyük olasılıkla niş bir kitleye hitap edecek. Bu kitle, telefonların teknik yeterliliklerini önemsemeyip, sadece tasarıma odaklanan kişilerden oluşacak. Eylül 2025 gibi lansman yapması beklenen telefon, yapılacak resmî açıklama ile tüm detaylarıyla ortaya çıkmış olacak.