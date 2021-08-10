M1 çipli MacBook dizüstü bilgisayarları ile performans konusunda bir hayli iddialı olan Apple, iş dünyasında neden MacBook kullanılması gerektiğine dair 11 farklı neden paylaştı.

Apple, 2020 yılının kasım ayında M1 çipe sahip ilk Macbook dizüstü bilgisayarlarını satışa sunmuştu. Intel'in işlemcilerinden vazgeçip kendi güçlü ekosistemini kurmaya çalışan Apple'ın M1 bilgisayarlar hakkında aldığı geri dönüşler son derece olumlu oldu.

M1 çipli dizüstü bilgisayarları ile piyasada büyük ses getirmeyi başaran teknoloji devi, kendi internet sitesi üzerinden iş dünyasında neden Macbook kullanılması gerektiğini gösteren 11 neden paylaştı. Macbook Air'in 18 saatlik pil ömrü olmasından Mac'lerin uzun vadede diğer bilgisayarlardan daha ekonomik oluşuna kadar, Apple'ın saymış olduğu nedenlere daha yakından bakalım.

1. Neden: Ciddi bir çip gücü var

Apple M1 çip bildiğiniz her şeyi değiştiriyor. Özel teknolojiler. Işık hızında işlem performansı. Olağanüstü güç verimliliği. Kısacası bir dönem bitiyor, yenisi başlıyor. Hem de tüm ekibiniz için.

2. Neden: Bakınız 1. neden

O kadar güçlü ki. Apple M1 çip sayesinde süper güçler kazanan MacBook Air şimdi önceki nesle göre 3,5 kata kadar daha hızlı. Aynı anda birden fazla proje üzerinde çalışın, video konferans yaparken hesap tablolarınızı inceleyin ve en yüksek performans gerektiren görevlerin bile kolayca üstesinden gelin.

3. Neden: En uzuuuuuuuuuuuuuuun pil ömrümüze sahip

18 saate ulaşan inanılmaz pil ömrüyle MacBook Air istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde, istediğiniz kadar çalışmanıza olanak sağlıyor.

4. Neden: Mac, IT ile uyum içinde çalışıyor

Temassız dağıtım sayesinde aygıtların kurulumunu her yerden yapabiliyorsunuz. Üstelik mobil aygıt yönetimiyle Mac’i her ölçekte yönetebiliyorsunuz.

5. Neden: Mac, IT departmanı olmayan şirketlerde kolaylık sağlıyor.

Mac’i kullanmak ve yönetmek çok kolay. Basit kurulum ve Apple Geçiş Yardımcısı sayesinde Mac’inizle çalışmaya hızlıca başlayabiliyorsunuz. Ayrıca güvenilir donanımıyla sizi asla yarı yolda bırakmayan Mac,

bir IT ekibi olsun ya da olmasın tüm şirketler için mükemmel çözümler sunuyor.

6. Neden: Mac, uzun vadede daha ekonomik oluyor

Daha az destek talebi, daha az yazılım ihtiyacı ve daha yüksek net değer ile tasarruflarınız artıyor.

7. Neden: En yenilikçi şirketler Mac kullanıyor

Salesforce, SAP ve Target da dahil olmak üzere dünyanın en yenilikçi şirketlerinin yüzde 84’ü yaygın bir biçimde Mac kullanıyor.

8. Neden: Quip. Ve çok daha fazlası

Microsoft 365 ve Google Workspace’ten SAP ve Dropbox’a kadar ihtiyacınız olan tüm kurumsal uygulamalar Mac’te mükemmel çalışıyor. Apple M1 çip sayesinde popüler iPhone ve iPad uygulamaları da şimdi Mac’te.

9. Neden: Güvenlik yerleşik

Donanım tarafından doğrulanan güvenli başlatma, anında şifreleme, Touch ID ve Gatekeeper gibi yerleşik özellikler sayesinde Mac, kutusundan çıkar çıkmaz güvenli.

10. Neden: Mac ❤ iPhone

Mac, çalışanlarınızın bildiği ve sevdiği diğer Apple aygıtlarıyla aynı hissi veriyor. Üstelik hepsi birlikte kusursuz çalışıyor. Aygıtlar arasında kopyalayın ve yapıştırın. Ekranınızı genişletin. Ve aramalara istediğiniz yerden yanıt verin.

11. Neden: Onunla çalışmak büyük bir zevk

Ekiplerinize sevdikleri aygıtları verin ve işe koyulun.