Uygun Fiyatlı MacBook Neo 2’nin Ne Zaman Tanıtılacağı Ortaya Çıktı

Apple’ın uygun fiyatlı yeni MacBook Neo modelinin yeni neslini ne zaman tanıtacağına dair bilgler geldi.

Apple, bu yılın başlarında kullanıcıları çok sevindiren bir hamle yapmış ve bütçe dostu bir MacBook modeli tanıtmıştı. MacBook Neo ismini alan uygun fiyatlı cihaz, iPhone işlemcisiyle geliyordu. Yeni yıl yaklaşırken firmanın ikinci nesil Neo’yu ne zaman tanıtacağı merak konusuydu.

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Sektördeki en güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg Editörü Mark Gurman, bu konu hakkında yepyeni bilgileri bizlerle buluşturdu. Buna göre cihaz, çok da uzak olmayan bir tarihte bizlerle buluşacak.

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MacBook Neo 2, 2027’nin ilk yarısında gelecek

Gurman’ın kendi kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple, MacBook Neo 2 laptop modelini 2027 yılının ilk yarısı içinde tanıtmayı planlıyor. İlk neslin martta geldiğini düşünürsek Neo 2’nin de 2027’de benzer tarihlerde gelme ihtiimali yüksek.

Ayrıca özellikleri hakkında da bilgiler var. İddiaya göre MacBook Neo 2 modelinde A19 Pro işlemciye yer verilecek. Mevcut Neo’da A18 Pro vardı. Yeni modelle birlikte beklenen A19 Pro hamlesi, cihazın günlük görevlerdeki grafik ve işlem gücünü bir adım yukarı taşıyacak. İddiaya göre cihazdaki bir diğer kritik revizyon ise bellek tarafında yaşanacak. Mevcut modelde 8 GB RAM yer alırken, MacBook Neo 2 ile birlikte temel bellek kapasitesinin 12 GB RAM seviyesine çıkarılacağı iddia ediliyor.

Tasarımsal açıdan da bazı değişiklikler göreceğiz. Gurman’a göre yeni model, yeni renk seçenekleriyle gelecek. Bunların ne olacağı konusunda ise maalesef bir bilgi yok.