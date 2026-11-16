Casper Excalibur G920 Batarya Ömrü: Kaç Saat Oyun Oynanır?

Excalibur G920'nin 63.05 Whr bataryası, prizsiz kullanımı, prizdeki performansı ve Game Pass, servis, ekran kartı gibi merak edilen her şey burada.

Son Güncelleme: 16 Kasım 2026

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Casper Excalibur G920, 63.05 Whr (4 hücreli, 4170 mAh, Li-ion akıllı batarya) bataryaya sahip bir gaming laptop. Casper, "kaç saat gider" sorusuna saat bazında bir rakam vermiyor; Excalibur serisinde tam performansın prize takılıyken alındığını söylüyor. G920'nin asıl odağı da bu: 24 çekirdekli Intel Core i9-14900HX işlemci, 175 W'a kadar çıkan RTX 5090, RTX 5080 ya da 140 W'lık RTX 5070 Ti ekran kartı, 300 Hz QHD ekran ve 12V FrostFlux soğutma. Kutudan 1 aylık PC Game Pass çıkıyor, garanti 24 ay.

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Casper Excalibur G920 bataryası kaç Whr, prizsiz ne kadar dayanır?

Casper Excalibur G920'nin bataryası 63.05 Whr gücünde ve 4170 mAh kapasitesinde. Casper saat bazlı bir pil ömrü belirtmiyor, çünkü Excalibur serisini prize bağlı çalışan bir performans cihazı olarak konumluyor. Casper'ın destek sayfasına göre tam performans için G920'yi şarjda kullanman gerekiyor ve bu kullanım batarya ömrünü etkilemiyor. Prizsiz anlarda batarya; ders notu, ödev ya da web gibi hafif işler için devrede, ağır oyunda ise 330 W'lık adaptör takılı olmalı.

Özellik Excalibur G920 Batarya 4 hücre, 63.05 Whr, 4170 mAh Batarya teknolojisi Akıllı Batarya (Smart Battery), Li-ion Adaptör 330 W (19.5V 16.9A) USB-C şarj Tam fonksiyonlu USB 3.2 Type-C, 100W'a kadar şarj desteği Ağırlık 2.5 kg Boyutlar 358 x 266 x 27.9 mm

Oyunda FPS düşüklüğü yaşarsan Casper'ın önerisi net: batarya güç tasarruf modu kapalı, performans modu açık, adaptör takılı ve sürücüler güncel olmalı. Casper ayrıca oyunlarda anlık en düşük ya da en yüksek değeri değil, ortalama FPS'i referans almanı öneriyor.

Casper Excalibur G920 oyunlarda ne kadar güçlü?

Excalibur G920, 14. Nesil Intel Core i9-14900HX işlemci ile NVIDIA GeForce RTX 50 serisi ekran kartını bir araya getiren yüksek güçlü bir oyun laptopu. Casper'a göre işlemci 24 çekirdek ve 5.8 GHz hıza sahip ve güncel oyunlarda ihtiyaç duyulan performansı veriyor. Ekran kartının gücü de Dynamic Boost 2.0 ile modele göre 140 W'a ya da 175 W'a kadar çıkıyor.

Ekran kartı Bellek TDP (Dynamic Boost 2.0 ile) NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB GDDR7 175 W NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB GDDR7 175 W NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB GDDR7 140 W

DLSS 4 ve MUX Switch G920'de ne işe yarıyor?

DLSS 4, G920'deki RTX 50 serisi ekran kartlarının düşük çözünürlükte işlenen görüntüyü yapay zekâyla yükselterek daha yüksek kare hızı almasını sağlayan teknoloji. Üç ekran kartı seçeneği de Blackwell mimarisini ve DLSS 4'ü destekliyor. MUX Switch ise dahili ve harici ekran kartı arasında hızlıca geçiş yapmanı sağlıyor. Casper'a göre harici GPU modunda yüksek çözünürlüklü oyunlarda güçlü grafik performansı alıyorsun, dahili GPU modunda ise enerji verimliliği artıyor.

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G920 AAA oyunlarda kaç FPS veriyor?

Casper, G920 için oyun bazlı bir FPS tablosu paylaşmıyor; bu yüzden "şu oyunu şu FPS'le açar" demiyoruz. Oyun performansını görmek istiyorsan Casper'ın ürün sayfasında listelediği incelemelere bakabilirsin: Mert Bayantemur'un videosu "En ağır oyunlarda bile +200 FPS veren laptop: G920" başlığını taşıyor, ShiftDelete de G920'yi incelemiş.

Excalibur G920'nin ekranı oyun için nasıl?

Excalibur G920'nin ekranı 16 inç, QHD (2560x1600) çözünürlüklü bir IPS panel. 300 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi sayesinde hızlı hareket eden sahneler akıcı görünüyor; bu, özellikle rekabetçi oyunlarda fark yaratıyor. 500 nit parlaklık ve %100 DCI-P3 renk kapsamı da hem oyunda hem video düzenlemede canlı renkler sunuyor.

Göz konforu: Anti Flickering (titreşim önleyici) ve Low Blue Light (düşük mavi ışık) teknolojileri, uzun oyun seanslarında göz yorgunluğunu azaltmak için ekranda yer alıyor.

Anti Flickering (titreşim önleyici) ve Low Blue Light (düşük mavi ışık) teknolojileri, uzun oyun seanslarında göz yorgunluğunu azaltmak için ekranda yer alıyor. Çoklu monitör: G920 aynı anda 3 ekranı destekliyor. Casper'a göre 2 harici monitör bağlayabiliyorsun; hibrit modda Type-C portu DisplayPort görevi görüyor.

G920 aynı anda 3 ekranı destekliyor. Casper'a göre 2 harici monitör bağlayabiliyorsun; hibrit modda Type-C portu DisplayPort görevi görüyor. 300 Hz ayarı: FreeDOS olarak satın alınan G920'lerde 300 Hz'i görüntü ayarlarından manuel seçmen gerekiyor.

Excalibur G920'nin soğutma sistemi nasıl çalışıyor?

Excalibur G920, 2 adet 12V FrostFlux teknolojisi ve 4 hava çıkışından oluşan turbo termal soğutma sistemiyle geliyor. Casper'a göre bu yapı yoğun kullanımda ısıyı kontrol altında tutarak cihazın yüksek performansta kalmasını sağlıyor; fanlar da 52 dB'in altında çalışıyor. Casper'ın Excalibur serisi için verdiği bilgiye göre işlemci ve ekran kartı ayrı ayrı soğutuluyor ve bakır ısı boruları ısıyı dışarı aktarıyor, çünkü uzun oyunlarda performansın düşmemesi bu ısı yönetimine bağlı.

Excalibur Kontrol Merkezi'nde neleri ayarlayabilirsin?

Excalibur Kontrol Merkezi, G920'nin performansını oyunun yoğunluğuna göre ayarladığın yazılım. Performans artışı istediğinde soğutmayı birkaç saniye içinde daha aktif hale getirebiliyor, RGB klavyeyi de buradan yönetebiliyorsun. G920'nin RGB klavyesi 3 bölgeli aydınlatmaya ve 65.026 renk seçeneğine sahip.

Excalibur G920'de bellek, depolama ve bağlantı seçenekleri neler?

Excalibur G920, konfigürasyonu satın alırken seçilebilen ve sonradan yükseltilebilen bir yapıya sahip. 2 adet DDR5 RAM slotu sayesinde bellek 16 GB'tan 64 GB'a, 2 adet M.2 NVMe PCIe 4.0 slotu sayesinde depolama 500 GB'tan 4 TB'a kadar çıkabiliyor. Casper'a göre RTX 50 serisi ekran kartları, oyunun yanında video düzenleme ve 3D tasarım gibi işlerde de iş görüyor.

Bağlantı Excalibur G920 Kablosuz Intel Wi-Fi 7 (BE202), Bluetooth 5.4 USB 3 adet USB 3.2 Type-A (Gen1), 1 adet USB 3.2 Type-C Görüntü 1 adet HDMI Kablolu ağ 1 adet Ethernet (RJ45) Ses 2W x 2 stereo hoparlör, Dolby Audio Kamera 1080p

Excalibur G920 Game Pass hediye ediyor mu?

Evet, Excalibur G920 1 aylık PC Game Pass ile geliyor. Casper'a göre PC Game Pass, aylık üyelikle 100'den fazla oyuna erişim sunuyor ve Excalibur notebook'larda kurulumu birkaç adımda yapılabiliyor.

Excalibur G920'nin garantisi ve servisi nasıl?

G920'nin garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 ay. Casper'ın sitesinde 1 saatte servis, Jet servis ve Turbo servis seçenekleri listeleniyor. Excalibur modelleri için Ömür Boyu Performans Bakım hizmeti de var: ilk bakım ücretsiz, sonraki bakımlarda servis ve kargo ücretli. Bakımlar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Eskişehir ve Konya bölge servislerinde yapılıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Excalibur G920 hangi ekran kartı seçenekleriyle geliyor?

Cevap: G920; NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (12 GB), RTX 5080 (16 GB) ve RTX 5090 (24 GB) ekran kartı seçenekleriyle satılıyor. Hepsi GDDR7 belleğe sahip ve DLSS 4'ü destekliyor.

Soru: Excalibur G920 kaç monitör destekliyor?

Cevap: G920 aynı anda 3 ekranı destekliyor: kendi ekranı ve 2 harici monitör. Hibrit modda Type-C portu DisplayPort olarak çalışıyor, ayrıca 1 adet HDMI portu var.

Soru: Excalibur G920'nin RAM'i ve SSD'si yükseltilebilir mi?

Cevap: Evet. G920'de 2 adet DDR5 RAM slotu (en fazla 64 GB) ve 2 adet M.2 NVMe PCIe 4.0 slotu var. Casper, yükseltme için yetkili servise danışmanı öneriyor; kendin yaptığında cihaz hasar görmediyse garanti bozulmuyor, ancak sonradan takılan parçalar Casper garantisinde değil.

Soru: Excalibur G920'nin garantisi kaç yıl?

Cevap: Garanti süresi, faturadaki satın alma tarihinden itibaren 2 yıl. Excalibur modelleri için ömür boyu performans bakım hizmeti de var ve ilk bakım ücretsiz.

Excalibur G920 kimler için uygun değil?

Günün çoğunu prizsiz geçirenler: G920 tam performansı adaptör takılıyken veriyor ve 2.5 kg ağırlığında. Pil süresi ve taşınabilirlik senin için ilk kriterse G920 doğru seçim olmayabilir.

G920 tam performansı adaptör takılıyken veriyor ve 2.5 kg ağırlığında. Pil süresi ve taşınabilirlik senin için ilk kriterse G920 doğru seçim olmayabilir. Fan sesine hassas olanlar: Casper'ın kendi notuna göre Excalibur fanları daha büyük ve çok kanatlı; hız arttığında diğer notebook'lara göre biraz daha fazla ses çıkarabiliyor.

Casper'ın kendi notuna göre Excalibur fanları daha büyük ve çok kanatlı; hız arttığında diğer notebook'lara göre biraz daha fazla ses çıkarabiliyor. Bütçesi sınırlı olanlar: Casper'ın sitesindeki G920 konfigürasyonları 200 bin TL'nin üzerinde fiyatlanıyor, bu da onu üst segment bir oyun laptopu yapıyor.

Sonuç: Excalibur G920 kimin için doğru seçim?

Casper Excalibur G920, masada prize bağlı çalışıp en yüksek oyun performansını isteyen oyuncular için tasarlanmış bir laptop.

63.05 Whr batarya, 330 W adaptör ve 100W'a kadar USB-C şarj desteği

Intel Core i9-14900HX ve 175 W'a kadar çıkan RTX 5090 / RTX 5080 ya da 140 W'lık RTX 5070 Ti

16 inç QHD, 300 Hz, 3 ms, %100 DCI-P3 ekran ve 3 monitör desteği

12V FrostFlux soğutma ve Excalibur Kontrol Merkezi

64 GB'a kadar RAM, 4 TB'a kadar depolama, Wi-Fi 7

1 aylık PC Game Pass ve 24 ay garanti

Rekabetçi oyunlarda yüksek yenileme hızı, ağır oyunlarda güçlü ekran kartı ve yanında video düzenleme ya da 3D tasarım işi arıyorsan G920 listende olmalı.

Kaynak: 16 Kasım 2026 tarihinde Casper'ın Excalibur G920 ürün sayfası, blog yazıları ve destek sayfalarından derlenmiştir.