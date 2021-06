İstanbul’da Elektrikli Scooter Yönetmeliğine Düzenleme Geldi

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan toplantıda, elektrikli scooterların kullanım ve denetimini belirleyen yönetmelik oy birliği ile kabul edildi. İstanbul'da uyulması gereken yeni kurallara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Son yıllarda hayatımıza iyice yerleşen elektrikli scooterlar hakkında geçen ay Resmî Gazete’de bir yönetmelik yayımlanmıştı. Şimdiyse İstanbul'da elektrikli scooter kullanımını düzenleyen ve İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan yönerge, oy birliği ile kabul edildi.

Elektrikli scooterların kullanımı, denetimi ve yetki esaslarını belirleyen yönerge İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilirken, Resmî Gazete'de yayımlanan kurallara ek bazı yeni düzenlemeler getirildi.

İşte uyulması gereken kurallar:

Elektrikli scooter hizmeti veren şirketlerin lisans alması gerekecek.

İBB, elektrikli scooter hizmeti veren firmaları kayıt altına alarak lisanslayabilecek. Alınan lisanslar 2 yıl geçerli olacak ve 2 yılın sonunda yenilenecek.

15 yaşını doldurmayanlar, paylaşımlı scooter hizmetini kullanamayacak.

Elektrikli scooterlar yalnızca belediyenin uyun gördüğü park alanlarına park edilecek.

Firmalar, park alanları nedeniyle belediyeye işgaliye bedeli ödeyecek.

Scooterların azami hızı 25 kilometre olacak. (Resmî Gazete’de 50 kilometre olan bu kural İstanbul için 25 kilometreye çekildi)

Elektrikli scooterlar yalnızca bisiklet ve taşıt yollarında kullanılabilecek. Elektrikli scooterların kaldırımda kullanımı ise yasaklandı.

Firmalar, olumsuz hava koşullarında kullanıcılara bilgilendirme yapacak hatta gerektiğinde scooterları kullanıma kapatacak.

Yolculuk sonunda kullanıcıya kullanım süresi, kullanım ücreti, saat ve tarih yazan fatura kesilmesi zorunlu olacak.

Scooter ile toplu taşıma araçlarına girilemeyecek.

Elektrikli scooterlara birden fazla kişi binemeyecek.

Eklenen bu kurallar İstanbul’a özel hazırlanan yönetmelik için geçerli olacak. Toplantıda İstanbul’da scooterların nasıl denetleneceği, hangi ilçede kaç adet scooter bulunacağı gibi detaylar da belli oldu.

Ulaştırmadan Sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, yaptığı açıklamada “Şu an İstanbul’da kaç tane scooter olduğunu kimse bilmiyor. İstanbul’da erilebilecek scooter lisansı sayısını belirledik. Nerden kiralandığı, nereye bırakıldığı, nerelerde kullanıldığında hem Bakanlık hem de İBB görebilecek. En önemli kısmı denetleyici kuruluşun da belli olması. O da belli değildi. Bakanlığın çıkardığı yönetmelik, şehirde yaşayan her 200 kişiye bir scooter oranıyla çıkmıştı. Biz de aynı oranı benimsedik. 75 bin scooter İstanbul'da olacak. Scooter işletmek isteyen her bir şirkete bu sayısının en fazla 5'te biri verilecek.” dedi.