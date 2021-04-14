Scooter Yönetmeliği Yayımlandı: İşte Getirilen Yeni Kurallar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında elektrikli scooter'larla ilgili bir yönetmelik yer alıyor. Bu yönetmeliğe göre elektrikli scooter kullanan vatandaşlar, artık bazı kurallara uymak zorunda olacaklar. Peki Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik, ne gibi hükümler içeriyor?

Türkiye'de özellikle de son birkaç yıldır popüler hale gelen elektrikli scooter'lar, hükümet yetkililerinin gözünden de kaçmamıştı. Hatta bu konuyla ilgili bir de düzenleme yapılacağı duyurulmuştu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı ise elektrikli scooter'larla ilgili bir yönetmelikle geldi. "Elektrikli Skuter Yönetmeliği" ismiyle hayatımıza giren kurallar, elektrikli scooter'ların nasıl kullanılması gerektiğini açıklıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik, elektrikli scooter kullanan vatandaşların nelere dikkat etmeleri gerektiğini gözler önüne seriyor. Yani elektrikli scooter kullanırken şimdi bahsedeceğimiz kuralları görmezden gelirseniz, hakkınızda idari işlem uygulanabilecek. Peki yönetmelik neleri kapsıyor? Vatandaşlar artık, hangi kurallara uymakla yükümlüler?

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o yönetmelik

E-skuter kullanımına ilişkin genel hususlar

MADDE 5 – (1) E-skuter sürücülerinin uyacakları kurallar aşağıda gösterilmiştir:

a) E-skuterin;

1) Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi,

2) Otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi,

3) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi,

4) Yaya yollarında sürülmesi,

5) Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi,

6) İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi,

7) Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi,

8) Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi,

b) E-skuterde;

1) Diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması,

2) Sürücü dışında başka kişilerin taşınması,

3) Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması,

yasaktır.

(2) Kullanılacak e-skuterin; gece diğer araç sürücüleri ve yayalar tarafından rahat bir şekilde fark edilmelerini sağlamak üzere; önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde bir adet far, arkada, kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör ile 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti ile teçhiz edilmiş olması zorunludur.

(3) E-skuter kullananlar 2918 sayılı Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen kurallara uymakla yükümlüdürler.