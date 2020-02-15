İstanbul Havalimanı’nın 3. Pisti 18 Haziran’da Açılacak

Şu anda çalışmaları devam eden İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti, yapılan açıklamalara göre 18 Haziran'da faaliyete geçecek. Yeni pist ile birlikte kapasitesi artacak olan havalimanında iniş kalkış trafiği ve hava yolu şirketi sayısı da artacak.

Geçtiğimiz yıl itibariyle kullanıma açılan İstanbul Havalimanı, henüz tam olarak kullanıma açılmamış olmasına rağmen günlük ortalama 200 bin yolcu ve 1200 uçağı ağırlıyor. Havalimanının birinci fazı kapsamında 2 pist ve 90 milyon yolcu kapasiteli terminal hizmet veriyor. Bugün yapılan bir açıklamada ise havalimanını rahatlatacak olan 3. pistin önümüzdeki haziran ayı içerisinde açılacağı söylendi.

Planlamalara göre tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak olan İstanbul Havalimanı, 300’den fazla destinasyona uçuş imkânı sağlayacak. Bu çalışamaların bir ayağı olan ve 18 Haziran’da açılacak 3. pistin 18/36 terminale daha yakın olması ise uçakların taksi sürelerini kısaltacak. Bu noktada kontrolörler, uçakların taksi süreleri kısalacağı için hem gecikmelerin azalmasını hem de kapasitenin artmasını öngörüyorlar.

Yeni pistin faaliyete geçmesi, hava yolu şirketi kapasitesini de artıracak:

Yeni pistin faaliyete geçmesiyle birlikte şu anda saatlik 80 taneyle sınırlı olan iniş kalkış trafiği de 120’ye çıkacak. Haziran ayında çalışabilir duruma gelecek olan pistin ayrıca kapasiteyi de artıracağı söyleniyor. Artan kapasiteyle birlikte şu anda 74 hava yolu şirketinin uçuş yaptığı İstanbul Havalimanı’nda bu sayının 80’i geçmesi bekleniyor.

Kontrolörler, önümüzdeki aylarda açılacak yeni pist için Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Eurocontrol tesislerinde yaklaşma ve kule simülasyon eğitimleri görüyorlar. 10 Nisan’a kadar devam edecek olan eğitimler kapsamında toplam 300 kontrolör eğitim görecek.

Geçtiğimiz günlerde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre İstanbul Havalimanı’ndan 2019 yılı boyunca toplamda 329 bin 799 sefer yapıldı. Bu seferlerin 82 bin 325’i iç hatlarda yapılırken 247 bin 474’ü ise dış hatlardaydı. İstanbul’daki havalimanlarından 2019 yılı boyunca yapılan sefer sayısınınsa 703 bin 110 olduğu bildiriliyor.