Formula 1'in takviminde kalan son boşluk olan 2 Mayıs için Portekiz'e yeşil ışık verildi. Kararda bir değişiklik olmadığı sürece önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek komisyon toplantısında Algarve pistinde yapılacak yarış, resmi olarak takvime eklenecek.

COVID-19’un yeni varyantı nedeniyle Birleşik Krallık’ın kırmızı listesinde yüksek riskli ülke olarak yer alan Portekiz’in Formula 1 takviminde yer alıp almayacağı uzun süredir konuşuluyordu. Formula 1, yüksek önlemler alarak Portekiz’i takvime ekleyeceklerini, komisyon tarafından alınacak kesin kararla birlikte Portekiz GP’nin 2 Mayıs 2021’de yapılacağını açıkladı.

2-4 Mayıs arasında gerçekleşecek Portekiz GP, Algarve pistinde yapılacak. Düzenli olarak testlere tabii tutulacak tüm F1 personeli, yarıştan sonra 10 gün süreyle İngiltere’ye giriş yapamayacak.

Resmi karar, komisyondan çıkacak

Formula 1 takviminde uzun bir süredir boş bırakılan 2 - 4 Mayıs tarihindeki yarışın hangi ülkede olacağı konusunda belirsizlikler bulunuyordu. Pandemi nedeniyle birçok ülkeyi takvimden çıkarmak zorunda kalan organizasyon, Formula 1’in spor ahlakında zorluklara göğüs germenin de bulunduğunu belirterek Portekiz için onay vereceklerini açıkladı. Asıl karar, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek F1 komisyonunda belli olacak ve tüm takımlar, alınan kararlar doğrultusunda bilgilendirilecek.

Algarve pistinde gerçekleşecek yarış için yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Sürekli olarak COVID-19 testi yapılacak tüm ekibin, yarış bittikten sonra 10 gün İngiltere’ye girmesi yasaklanacak. Testi negatif çıkan kişilerden bazıları takvimdeki bir sonraki yarış için İspanya’ya gönderilecek ve orada da bir süre tedbirli davranmak zorunda kalacak. İngiltere’ye dönmesi gereken kişiler ise İspanya’da en az 10 gün kaldıktan sonra ülkeye gönderilecek.

İstanbul'un 2021 sezonunda yer alması gittikçe imkansızlaşıyor

Takvimdeki son boşlukların da doldurulmasıyla birlikte İstanbul GP’sinin yapılmasına dair umutlar, yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Hatırlayacak olursanız, takvimde boş olarak bırakılan 23 Mayıs’a İstanbul GP’sinin ekleneceği iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak bu tarih Monako ile doldurulunca gözler 2 Mayıs’ta yer alan boşluğa çevrildi. F1 CEO’su Stefano Domenicali, 2021 sezonunda toplamda 23 yarışın gerçekleşeceğini belirtmişti ve Portekiz GP’si ile birlikte bu sayı doldurulmuş oldu.