Formula 1'de Hangi Bayrak Ne Zaman Sallanıyor?

Motor sporlarında pilotların bilgilendirilmesi için bayraklar kullanılıyor. Özellikle Formula 1'de sık sık gördüğümüz bayrakların anlamlarını açıkladık.

Motor sporlarında yarışları kontrol etmek, pilotları bilgilendirmek ve kararları bildirmek için en sık kullanılan yöntemlerden biri de bayraklardır. Genel olarak yarışlardan bazı bayrakların işlevleri hakkında bilgi sahibi olsak da yarışlarda kullanılan çok sayıda bayrak var.

Formula 1 yarışlarında ise bayrakları, pistin çeşitli noktalarında bulunan hakemler sallamakla yükümlüdür. Bu bayrakları sallayarak alınan kararları ya da verilmesi gereken bilgileri pilotlara iletirler. Bu bayraklar pilotların kokpitteki ekranına da yansıtılmaktadır.

Damalı Bayrak

Damalı bayrak genel olarak yarışların bittiğinde sallanan bayrak olarak bilinse de aslında seansın bittiğini ifade eder. Sıralama ve antrenman turları gibi süreli etkinliklerde, belirlenmiş süre sona erdiğinde damalı bayrak sallanır. Yarışlarda ise ilk pilot yarışı tamamlarken bayrak sallanmaya başlanır, tüm pilotlar yarışı tamamlayana kadar sallanmaya devam eder.

Sarı bayrak

Pist üzerinde tehlikeli bir durum olduğunu belirtmek için kullanılır. Araçlar yol üstüne kaldığında, parça düşürdüğünde ya da bir kaza olduğunda sallanabilir. Tek sarı bayrak sallanıyorsa yavaşlama gerektiğini, çift sarı bayrak sallanıyorsa yavaşlamanın zorunlu olduğunu gösterir. Sarı bayraklar sallanırken geçiş yapılmaz.

Yeşil bayrak

Sorun olmadığını gösteren bayraktır. Sarı bayrak altında geçilen tehlikeli kısımlar sona erdiğinde sallanarak yarışın tekrar başladığını işaret eder.

Kırmızı bayrak

Seansın durduğunu gösterir. Büyük kazalar, pist sorunları ya da olumsuz hava koşulları gibi nedenlerle kırmızı bayrakları görebiliyoruz. Kırmızı bayraklardan sonra araçlar genelde garajlarına geri döner.

Mavi bayrak

Tur bindirilecek olan pilotlara sallanan bayraktır. Öndeki yavaş pilota, arkadan gelen pilotun ondan tur farkıyla önde olduğunu ve rakibine geçiş için yol vermesi amacıyla sallanır. 3 mavi bayrağa uymayan pilota ceza verilmesi mümkündür. Bu bayrağın bir diğer kullanımı da pit çıkışı açıkken piste yaklaşan bir araç olduğunu göstermektir.

Sarı ve kırmızı çizgili bayrak

Çok sık görmediğimiz bu bayrak, pistin belli bir bölümünün ya da tamamının kaygan olduğuna işaret eder. Bu kayganlığın yağış ya da yağ gibi farklı nedenleri bulunabilir. Durum geçene kadar sallanmaya devam edilir.

Ortası turuncu siyah bayrak

Bu bayrak bütün pilotlar için değildir. Bu nedenle sallanırken yanında bir de pilot numarası gösterilir. İlgili pilotun mekanik sorun yaşadığını belirten bu bayrak görüldüğünde o pilot pite geri dönmek durumundadır.

Yarısı siyah yarısı beyaz bayrak

Pilot numarası ile gösterilen bir başka bayrak da yarısı siyah yarısı beyaz bayraktır. Numarası gösterilen pilotun sportmenlik dışı bir davranışta bulunduğunu gösterir. Bu uyarıyı dikkate almayan pilota siyah bayrak gösterilebilir.

Siyah bayrak

Bu bayrak da pilot numarası gösterilerek sallanır. İlgili pilotun pite gelmesi gerektiğini belirtir. Genellikle yarıştan ihraç edilen pilotlara sallanan bir bayraktır.

Beyaz bayrak

Pist üstündeki araçlardan birinin yavaş ilerlediğini ifade eder. Pilotlar bu durumun farkında olarak araç sürmelidir.

SC ve VSC tabelası

Güvenlik aracı ya da sanal güvenlik aracı uygulaması devrede olduğunda gösterilir. Güvenlik aracı önderliğinde geçilen turlarda geçiş yapılmaz.

Bir Formula 1 yarışında görebileceğimiz bayraklar bu şekildedir. Pilotlar, bayraklara uymamaları durumunda çeşitli cezalar alabilir. Bu cezaların seviyesi uyarıdan başlar, yarıştan ihraca kadar gider.