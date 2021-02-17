Seferihisar Belediyesi'nden Sipariş Uygulaması: Yiyin Gari

İzmir Seferihisar Belediyesi, paket servis yapan işyerleri ve marketler için komisyonsuz bir çevrimiçi sipariş uygulaması geliştirdi. Uygulamanın ismi Yiyin Gari olacak ve önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

COVID-19 salgını nedeniyle tüm restoranlar ve kafelerin kapatılması, insanları çevrimiçi ortamdan sipariş etmeye itti. Ülkemizde restoran ve kafelerden sipariş verebilmek için Getir, Yemeksepeti ve Banabi gibi birçok uygulama bulunuyor. Bu uygulamalar restoran ve kafelerden belirli bir oranda komisyon alıyor ve aynı zamanda kendi kuryelerini de kullanabiliyor. Bu da yerel esnafın zincir sanal marketlere karşı rekabet edememesine, doğal olarak da büyük zararlara uğramasına yol açabiliyor.

İzmir Seferihisar Belediyesi, COVID-19 salgını nedeniyle zor bir dönemden geçen esnaflar için yeni bir uygulama geliştirdi. Paket servis ile hizmetlerine devam etmeye çalışan esnaflar için yeni bir uygulama geliştiren Seferihisar Belediyesi, bu uygulama ile tüm işyerlerini aynı platformda buluşturmayı ve zincir sanal marketlere karşı yerel esnafın rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

İzmir'liler için yeni bir sipariş uygulaması: Yiyin Gari

İzmir Seferihisar Belediyesi tarafından geliştirilen Yiyin Gari isimli çevrimiçi sipariş uygulaması, yalnızca yemek siparişi hizmeti sunmuyor. Uygulamada aynı zamanda market ihtiyaçları için de hizmet sunuluyor. Bu da halkın yerel market ve bakkallardan karşılanabilecek tüm ihtiyaçlar için Yiyin Gari uygulamasını kullanabileceği anlamına geliyor.

Seferihisar Belediyesi'nin Yiyin Gari projesi, pilot bölge ve müşteri kitlesiyle hizmete başladı ve kullanıma açıldı. Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan esnaf bilgilendirme toplantısında proje ile ilgili birkaç bilgi de verildi. Toplantıda gıda marketlerinin 1 Mart 2021'de, yemek siparişi işletmelerinin 15 Mart 2021'de, evlere kurye ile hizmet vermek isteyen diğer işletmelerin ise 1 Nisan 2021'de sisteme dahil edileceği açıklandı.

Yiyin Gari uygulaması Apple'ın uygulama mağazası App Store ve Google'ın uygulama mağazası Play Store'da ücretsiz olarak yayınlanacak. GSM numarası, adres ve gerekli kayıt bilgileri verildikten sonra siparişler verilmeye başlanacak. Kullanıcı, ödeme yöntemini kendi seçebilecek ve daha sonrasında siparişler iletilecek.