Getir'in yemek sipariş hizmeti, artık internet sitesi üzerinden de hizmet veriyor. Getiryemek.com'u kullanıma sunan şirket, böylelikle mobil uygulamaya ek olarak internet tarayıcılar üzerinden de yemek siparişi verilmesine imkan tanıyor.

Türkiye'de her geçen gün biraz daha popüler olan çevrimiçi market uygulaması Getir, yemek siparişlerinde kullanılan internet sitesi "getiryemek.com"u kullanıma sundu. Geçtiğimiz yıl itibarıyla geliştirilmesine başlanan proje, an itibarıyla kullanılabilir oldu. Böylelikle kullanıcılar, mobil uygulamanın yanı sıra internet sitesi üzerinden de yemek siparişleri verebilecekler.

Getir'in internet üzerinden sunmaya başladığı yemek sipariş projesi, geçtiğimiz yıl bir kullanıcı talebi olarak ortaya çıkmıştı. Bir Twitter kullanıcısı, Getir kurucusu Nazım Salur'a ulaşarak, internet sitesi üzerinden yemek sipariş etmek istediğini belirtmiş, bu talep Salur'dan karşılık bulmuştu. Çalışmalarını tamamlayan yazılım ekibi, getiryemek.com'u hazır olarak kullanıcıların hizmetine sundu.

Getiryemek.com, işte bu açılış sayfasına sahip

Konuyla ilgili açıklamalar, Getir'in sosyal medya hesapları aracılığıyla yapıldı. Açıklamalarda, kullanıcıların artık mobil uygulamaya ek olarak internet sitesini de kullanabilecekleri açıklandı. Şirketin web geliştirme ekibinin bir numarası olarak görev yapan Aziz Arslan, kullanıcılarla birlikte çalışanlarına da teşekkür etti.

Getir'in yemek sipariş hizmeti, kullanıcıların yanı sıra restoran sahiplerinin de yüzünü güldürüyor. Zira şirket, pandemi nedeniyle zorluk çeken restoranlardan komisyon ücreti almıyor. Bu da restoran sahiplerinin milyonlarca kişiye ulaşmasını sağlıyor. Üstelik bu durum gerçekleşirken komisyon da ödememiş oluyorlar. Eğer sizler de Getir'in internet sitesini kullanarak sipariş vermek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.