Alay konusu olan Jaguar Type 00 konseptini tasarlayan Jaguar tasarım patronu kovuldu

Jaguar’ın tartışmalı Type 00 konseptini tasarlayan JLR Tasarım Şefi Gerry McGovern, görevden alındı. Kararın nedeni açıklanmadı ancak yeni CEO sonrası gelen bu hamle dikkat çekti.

Jaguar Land Rover’ın (JLR) Tasarımdan Sorumlu Kreatif Şefi Gerry McGovern, görevinden ani bir kararla alındı. 20 yılı aşkın süredir JLR’da tasarım dilini şekillendiren McGovern, Range Rover Evoque ve Defender gibi başarılı modellerin mimarıydı.

Ancak son dönemde özellikle Jaguar’ın elektrikli geleceğini simgeleyen Type 00 konseptiyle büyük tepki toplamıştı. Konsept, markanın lüks çizgisinden uzaklaştığı ve kimlik bunalımı yaşadığı yönünde ağır eleştiriler aldı.

Bu gelişme, JLR’nin yeni CEO’su P.B. Balaji’nin göreve gelmesinden kısa süre sonra yaşandı. McGovern’in “ofisten çıkarıldığı” iddiaları, bu ayrılığın sadece bir görev değişimi değil, yönetimsel bir kriz işareti olabileceğini düşündürüyor.

JLR, resmî açıklama yapmasa da McGovern’in ayrılığı, markanın gelecekteki tasarım stratejilerinde büyük değişikliklerin habercisi olabilir. Özellikle Jaguar’ın premium elektrikli araç pazarındaki konumu yeniden şekillenebilir.