James Bond film serisini kontrol eden Barbara Brocolli ile serinin haklarını elinde bulunduran Amazon'un birbirine girdiği iddia edildi. İkonik serinin geleceği tehlikeye girmiş olabilir.

James Bond, şüphesiz tarihin en büyük film serilerinden biri. Aksiyon ve casusluk türlerindeki bu seride birçok film çıkmış ve farklı farklı oyuncular tarafından canlandırılan 007 ajanı görmüştük. İkonik karakter, son olarak da 2021’de vizyona giren No Time to Die ile karşımıza çıkmıştı. Bu film, aynı zamanda Daniel Craig’inde James Bond olarak son filmiydi.

Hayranlar, yeni James Bond’un kim olacağını merakla bekliyorlardı. Ancak geçtiğimiz gün gelen haberler, direkt olarak seriyi riske sokabilecek gelişmelerin yaşandığını gösterdi. İddialar, The Wall Street Journal tarafından ortaya atıldı.

James Bond serisini kontrol eden Barbara Brocolli, Amazon ile birbirine girdi

Buna göre Amazon ve serinin kontrolünü elinde bulunduran yapımcı Barbara Broccoli birbirine girdi. İki taraf arasındaki bu tartışmanın da yeni Bond filminin geliştirilmesini askıya aldığı iddia edildi.

Kaynaklara göre Barbara Broccoli, Amazon’a güvenmiyormuş ve onların serinin geleceği hakkında almaya çalıştığı kararları doğru bulmuyormuş. Hatta Amazon’dakiler için “aptal” ifadelerini kullandığı bile belirtilmiş. Şirketin e-ticaret odaklı olması nedeniyle bir Bond filmi için uygun olmadığını düşündüğünü söyleyenler de var. Ayrıca hiçbir zaman spin-off yapımları gelmesini istemediğini de belirtmiş.

James Bond serisi, Amazon’un 2021’de MGM’i 8,5 milyar dolara satın almasının ardından Amazon bünyesine geçmişti. Bu da yeni serinin Amazon tarafından geliştirilmesi anlamına geliyordu.

Broccoli ailesi de nesillerdir Bond serisinin kontrol edenlerdi. Hatta bugünlere gelmesindeki ana rol bu ailenindi. Barbara Broccoli, Bond’un maceralarının arkasındaki fikirlerin sahibiydi, serinin asıl gücüydü. Ancak konuya ilşikin 20 kişiyle konuşan WSJ’ye göre ünlü yapımcı, serinin geleceği için Amazon’la çalışmak istemediğine karar verdi.

Şimdilik detaylar bu kadar. İddialar doğruysa serinin geçici süreliğine de olsa tehlikede olduğunu söyleyebiliriz. Ne zaman ve nasıl çözüleceğini bilemiyoruz. Ancak kesin olan bir şey varsa o da yeni James Bond filmi için daha çok beklememiz gerekeceği.