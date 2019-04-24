Japonya’da 'Kaka' Temalı Bir Müze Açıldı

Japonya’da yeni kurulan bir müze, ziyaretçilerini dışkı hakkında bilinçlenmeye çağırıyor.

Uzakdoğu ülkeleri bize her zaman ilginç ve farklı gelmiştir. Özellikle de Japonya, bu türden egzotik bir kültür konusunda başı çeker. Ülkenin pek çok adeti ve festivali dünyanın geri kalanına garip geliyor.

Ülkenin enteresan müzelerinden bir tanesi de Unko (bizdeki karşılığıyla kaka) Müzesi oldu. Yokohama’da açılan müze Tokyo’ya yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor.

Japon yetkililer, CNN Travel’e yaptıkları açıklamada kakayı bir müze değil de bir eğlence aracı olarak kullanmanın ilk olduğuna inandıklarını söylediler. Yetkililer ayrıca müzede pis kahverengi bir şey bulunmadığını, rengarenk, sevimli ve pop tasarıma sahip kakalar kullandıklarını söylüyorlar.

Ağustos ayının başından itibaren ziyaretçi kabul etmeye başlayacak olan müzede parlak renkli sahte klozetler, bağırsak hareketlerinin sanatsal şekilde ifade edilmesi için çizim araçları, ‘Unko’ diye bağırabileceğiniz bir mikrofon, dolgulu kaka figürleriyle dolu, içine girip oynayabileceğiniz kaka top havuzu ve pastel renkli, özçekimler için özel kaka figürleri bulunacak.

Fuar ziyaretçilerinin sayısı, daha genel ziyarete açılmadığı halde ilk haftadan 10 bini buldu. Müzenin giriş ücreti yetişkinler için 16, çocuklar için 9 dolar civarında.

Son yıllarda bu tür müzeler oldukça sık olarak açılıyor ve belli sürelerde bir başka yerlere taşınıyorlar. Pop-up müze olarak adlandırılan bu yapılar genelde bir kültür mirası birikiminden ziyade sosyal medyada ilgi çekmeyi amaçlıyorlar. Yani müzeden çok gezici kumpanyaya benziyorlar.