Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

Geleceğin Ülkesi, Geçmişin Esiri: Japonya Neden Hâlâ Faks Makinesi Kullanıyor?

Robotların anavatanı Japonya, iş dünyasında ve devlet dairelerinde hâlâ 1980'lerin teknolojisi olan faks makinelerine mahkûm. Peki, teknoloji devleri neden bu antika cihazlardan vazgeçemiyor? Cevabı, duyunca "Yok artık!" diyeceğiniz bir bürokrasi geleneğinde saklı.

Geleceğin Ülkesi, Geçmişin Esiri: Japonya Neden Hâlâ Faks Makinesi Kullanıyor?
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

"Japonya" deyince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen Blade Runner filmlerini aratmayan neon ışıklı Tokyo sokakları, Shinkansen (kurşun tren), Sony'den çıkan son model kameralar, Toyota'nın hibrit teknolojisi ve her işe koşan robotlar... Ülke, "teknoloji" ve "gelecek" kelimelerinin sözlükteki karşılığı gibi duruyor, değil mi?

O zaman şimdi sıkı durun: Bu fütüristik ülkenin devlet dairelerinde ve devasa şirketlerinin ofislerinde, antika cihazlar hâlâ kral. Evet, faks makinelerinden bahsediyoruz. Yıl olmuş 2025, biz Neuralink'i, yapay zekâda devrimi konuşuyoruz, Japonya ise resmî belgeleri hâlâ faksla alıp gönderiyor. Bu, bir teknoloji şakasından çok, ülkenin en büyük "teknoloji utancı" hâline gelmiş durumda.

Asıl mesele teknoloji değil, "Hanko" ve kağıda duyulan güven

Başlıksız-1

Bu garip durumun sebebi, Japonların dijital teknolojiyi bilmemesi değil, tam aksine güvenmemesi. Japon iş ve bürokrasi kültürünün merkezinde "Hanko" adı verilen kişisel mühürler yatıyor. Bir belgenin yasal olarak geçerli sayılması için dijital bir imzadan ziyade, bu fiziksel mührün basıldığı ıslak imzalı bir kâğıt olması gerekiyor.

E, bu mühürlü kâğıdı Tokyo'dan Osaka'daki bir devlet dairesine saniyeler içinde göndermenin tek yolu ne? Tabii ki faks. Dijitalleşme savunucuları ne kadar "e-posta var, bulut var" dese de gelenekçi yapı "Elle tutulmayan belgeye, üzerinde mühür olmayan kâğıda güvenmem" diyor. Bu, "güvenlik" ve "fiziksel kanıt" takıntısının bir sonucu.

Dijital dönüşüme direnen yavaş çark: Bürokrasi

Başlıksız-1

Sorunun kökü devlette. Japon bürokrasisi, mevcut tüm yasalarını, yönetmeliklerini ve iş akışlarını bu fiziksel evrak sistemi üzerine kurmuş. Bir bakanlıkta sistemi dijitalleştirmek, sadece bilgisayar almak demek değil; on yıllardır süregelen tüm mevzuatı ve kanunları değiştirmek demek. Bu da devasa bir iş yükü ve siyasi irade gerektiriyor.

Özellikle yönetim kademelerindeki yaşlı ve gelenekçi yöneticiler, "Bunca yıldır böyle çalışıyoruz, tıkır tıkır işliyor" mantığıyla değişime direniyor. COVID-19 pandemisi sırasında bile "evden çalışma" sistemine geçilememesinin en büyük nedeni buydu. İnsanlar, sadece bir belgeye faks çekebilmek veya faksla gelen belgeyi almak için ofise gitmek zorunda kaldı.

Devlet böyle yapınca özel sektör mecburen oyuna katılıyor

Başlıksız-1

"İyi de koskoca Sony, Nintendo neden faks kullanıyor?" diye sorabilirsiniz. Cevabı basit: Mecburiyetten. Siz dünyanın en dijital şirketi olsanız bile, bir vergi beyannamesi, bir izin belgesi veya bir tedarikçi anlaşması için devlet dairesi sizden faksla mühürlü belge istiyorsa o faks makinesini ofisin baş köşesine koymak zorundasınız.

Bu durum, "herkes böyle yapıyor" şeklinde özetlenebilecek bir kilitlenme yaratıyor. Bankalar, sigorta şirketleri, üreticiler... Hepsi bu yavaş bürokratik ağın bir parçası ve kimse tek başına bu sistemi terk edemiyor. Devlet dijitalleşmedikçe, özel sektör de bu "antika" oyunu oynamaya devam ediyor.

Sonuç olarak, Japonya tam bir ikilem ülkesi. Bir yanda yapay zekâlı robot köpek "Aibo" ile oynarken, diğer yanda o robotu tasarlayan mühendisin sözleşmesi muhtemelen cızırdayarak faksla onaylanıyor. Bu durum, teknolojinin sadece "icatta" değil, "uygulamada" da ne kadar önemli olduğunu gösteren, komik olduğu kadar trajik bir örnek.

Japon Evlerinde Neden Merkezi Isıtma Sistemi Yok ve Kışın Herkes Nasıl Isınıyor? Japon Evlerinde Neden Merkezi Isıtma Sistemi Yok ve Kışın Herkes Nasıl Isınıyor?
Teknoloji Devi Ama "Borç"tan Nefret Ediyor: Almanlar Neden İnatla Kredi Kartı Kullanmıyor? Teknoloji Devi Ama "Borç"tan Nefret Ediyor: Almanlar Neden İnatla Kredi Kartı Kullanmıyor?

Peki sizce Japonya'nın bu faks inadı saygı duyulması gereken bir gelenek mi, yoksa sadece tembellikten kaynaklanan bir "bug" mı? Ya da sizin bildiğiniz böyle "Bunu neden hâlâ kullanıyorlar?" dediğiniz başka teknolojiler var mı?

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

Elektrikli Araba Balonu Patladı mı? İçten Yanmalı Motorlu Arabalar Bir Gün Bitecek mi?

Elektrikli Araba Balonu Patladı mı? İçten Yanmalı Motorlu Arabalar Bir Gün Bitecek mi?

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Sakın Kaçırmayın! EA Sports FC 26, Xbox ve PlayStation'da %50 İndirime Girdi!

Sakın Kaçırmayın! EA Sports FC 26, Xbox ve PlayStation'da %50 İndirime Girdi!

13-20 Kasım: Epic Games'in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunları Açıklandı

13-20 Kasım: Epic Games'in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim