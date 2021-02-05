Johnson & Johnson'dan Koronavirüs Aşısı İçin İzin Başvurusu

Johnson & Johnson, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD'de izin başvurusunda bulundu ve Avrupa'da da başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. İznin 27 Şubat'tan önce gelmesi beklenmiyor.

Geçtiğimiz ekim ayında geliştirdiği koronavirüs aşısını olan bir gönüllünün hastalanmasının ardından koronavirüs aşı çalışmalarını geçici olarak durdurmasıyla gündeme gelen Johnson & Johnson, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD’de izin başvurusunda bulundu. Şirket, Avrupa’da da en kısa sürede izin başvurusunda bulunacağını ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Johnson & Johnson Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Paul Stoffels, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) izin vermesinin ardından teslimatlara hemen başlayabileceklerini ifade etti. Ancak FDA'nın aşılar için oluşturduğu danışma komisyonu 26 Şubat tarihinde toplanacağından bu tarihten önce aşı için bir “tavsiye” kararı çıkması mümkün değil.

Johnson & Johnson yaklaşık 1 hafta önce gerçekleştirdiği açıklamada geliştirdiği aşının dünya genelinde yüzde 66 oranında etkili olduğunu ifade etmişti. Johnson & Johnson tarafından geliştirilen aşının rakiplerinden en büyük farkı ise düşük sıcaklıkta depolanma gereksinimi duymaması. Bı da aşının nakliyesini ve korunmasını fazlasıyla kolaylaştırıyor.

Aktarılan bilgilere göre Johnson & Johnson, bu yıl içinde toplamda 1 milyar doz aşı teslim etmeyi planlıyor. Aşının ABD, Avrupa, Güney Afrika ve Hindistan'da üretileceği belirtiliyor. ABD’de şimdiden şirket ile 100 milyon doz aşı karşılığı 1 milyar dolarlık bir anlaşma gerçekleştirmiş durumda. Ayrıca ABD’nin 200 milyon doz ek aşı opsiyonu da bulunuyor. Avrupa Birliği ise şirket ile 400 milyon dozluk bir anlaşma gerçekleştirmiş durumda.