The Hollywood Reporter tarafından paylaşılan bilgilere göre HBO, Jon Snow'u konu alacak yeni bir Game of Thrones spin-off'u üzerinde çalışıyor. Karaktere hayat verecek oyuncu hakkında da sevindiren bilgiler geldi.

2019 yılında yaptığı finalin ardından artık spin-off’larıyla yolu gözlenen Game of Thrones evreninden bugün sürpriz bir haber geldi. Önümüzdeki haftalarda House of the Dragon ile yeniden sevenleriyle buluşmaya hazırlanan evren, yepyeni bir spin-off duyurusuna daha ev sahipliği yaptı. Duyurulan yeni diziyse pek çok hayranın beklentisini üst düzeye çıkaracak cinsten oldu.

The Hollywood Reporter tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre HBO, Game of Thrones hayranlarının favori karakterlerinden biri olan Jon Snow için ayrı bir dizi çekmeye karar verdi. Paylaşılan bilgilere göre şirket, dizinin erken geliştirme aşamasına da girdi. Daha da ötesi, karakteri canlandıracak oyuncunun yeniden Kit Harington olacağı açıklandı.

Bazı karakterler de yeniden ekranlara dönebilir:

Yeni dizide hangi konunun ve Jon Snow’un hayatındaki hangi zaman diliminin işleneceği bilinmiyor. Öte yandan karakterin ana dizideki karakterlerle olan bağı göz önüne alındığında Arya Stark ve Sansa Stark gibi karakterleri de yeniden ekranlarda görebileceğimiz ifade ediliyor. Tabii bu karakterleri de orijinal dizideki oyuncuların canlandırması bekleniyor.

Jon Snow odaklı yeni Game of Thrones dizisi, böylelikle geliştirme aşamasında olan Thrones yapımlarının toplam sayısını yediye çıkardı. HBO, House of the Dragon ve Jon Snow dizilerinin yanı sıra 10.000 Ships, Voyages ve Dunk and Egg ve animasyon türündeki The Golden Empire gibi yapımlar üzerinde çalışıyor.