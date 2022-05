Game of Thrones'un 200 yıl öncesini anlatacak olan House of the Dragon dizisinden yepyeni bir fragman paylaşıldı. Bunun yanı sıra heyecanla beklenen yapımdan birçok karakter posteri de HBO tarafından hayranların beğenisine sunuldu.

Yakın zamanda ülkemize de gelecek olan HBO Max’ın en heyecanla beklenen dizilerinden birinin House of the Dragon olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Tarihin en sevilen yapımlarından olan Game of Thrones’un 200 yıl öncesine ve Targaryen Hanedanlığına odaklanacak olan yeni dizinin 21 Ağustos 2022’de çıkış yapacağı belli olmuş, birçok görüntü bizlerle paylaşılmıştı. Şimdi ise HBO Max, yapımdan yepyeni bir fragman paylaştı ve dizinin bekleyenlerinin heyecanını tavan yaptırdı. Bunun yanı sıra House of the Dragon’da yer alacak olan karakterlerden de birçok yeni poster dev platform tarafından hayranların beğenisine sunuldu. House of the Dragon, 21 Ağustos’ta bekleyenlerle buluşacak HBO, Game of Thrones evreninde yaşananların 200 yıl öncesini anlatacak olan yapımdan yeni bir fragmanı resmi hesapları üzerinden paylaştı. Platform tarafından yapılan paylaşımda “Tarih kanı hatırlamaz, isimleri hatırlar” ifadelerine yer verildi. George R.R. Martin’in ‘Ateş ve Kan’ romanından esinlenilen yapımdan gelen bu fragman, Targaryenlerin hikâyesi ile ilgili birçok yeni görüntüyü bekleyenler ile buluşturuldu. Bölüm başına 20 milyon dolar harcandığı belirtilen dev yapım, Paddy Considine, Emmy D’Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans, Olivia Cooke, Fabien Krankel, Steve Toussaint ve daha birçok ünlü ismi kadrosunda bulunduruyor. Dizinin yaratıcılığını ise kitabın yazarı George R.R. Martin ve ünlü senarist Ryan Condal üstleniyor. Son olarak yılın en çok beklenen dizilerinden biri olan House of the Dragon’dan fragmanın yanı sıra birçok karakter posteri de paylaşıldı. 21 Ağustos’ta bizlerle buluşacak olan yapımdaki karakterlere detaylı bir bakış atmamızı sağlayan bu posterlere aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte paylaşılan posterler

