Kripto para yatırımcılarını tir tir titreten düşüş devam ediyor. Özellikle de küçük yatırımcılar ne yapacağını bilemez hale gelmişken dünyanın en büyük bankası JPMorgan, yaptığı bir araştırma ile bu düşüşe sebep olan şeyi açığa çıkardı.

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, kripto para piyasalarında yaşanan düşüşün giderek derinleştiğinden ve bu düşüşün olası nedenlerinden bahsetmiştik. Şimdi bu konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Dünyanın en büyük bankası olan JPMorgan, piyasaların bu denli sert düşmesine yol açan şeyi açıkladı. Yapılan açıklamalara göre yatırımcılar, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinden uzaklaşmaya başladılar.

Aslına bakacak olursak kripto para piyasalarında bir süredir devam eden güvensizlik ortamı bulunuyor. Bunun en büyük nedeni ise tahmin edilebileceği üzere Elon Musk tarafından yapılan açıklamalardı. Twitter üzerinden milyonlara ulaşan Musk, bir süre öncesine kadar Bitcoin ve kripto paraları sonuna dek savunuyordu. Ancak Tesla'nın Bitcoin kabul etme kararıyla ibreleri tersine döndüren Elon Musk, piyasadaki derin düşüşün fitilini ateşlemiş oldu. Zaten kırılgan olan piyasada bir de Çin'in yasaklama açıklaması, tüm kripto para birimlerini doğrudan etkiledi. JPMorgan tarafından hazırlanan bir rapor, art arda gelen kötü haberlerin insanları bu sektörden nasıl uzaklaştığını gösteriyor.

CME borsasındaki veriler, yatırımcının altına yöneldiğini gösteriyor

JPMorgan, dünyanın en büyük türev borsası olan CME'nin verilerini inceleyerek detaylı bir analiz yaptı. Yapılan analiz, Bitcoin ile ilgili açılan vadeli sözleşmelere olan ilginin giderek düştüğünü, yatırımcının Bitcoin yerine altına yatırım yapmaya başladığını gösteriyordu. İşte bu da kripto para piyasalarında yaşanan düşüşün toparlanmasının önüne geçti. Anlaşılan o ki yatırımcı, şu süreçte yüksek riskli kripto paralar yerine güvenli liman olan altına ilgi göstermeye başladı.

Kripto para piyasalarında düşüş, hiçbir şekilde engellenemiyor

Bu arada, kripto para piyasalarının sabah saatlerinde verdiğimiz verilerden daha kötü olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Bu bağlamda Bitcoin, saat 16:40 itibarıyla 35 bin dolar seviyelerinin altına geriledi. Hatta bu süreçte 30 bin dolara iğne atan Bitcoin, toparlanmaya çalışıyor gibi görünüyor. Kısa bir süre önce tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 30 değer kaybederek 2.500 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Pazarın iki büyük ismi bu denli gerilemiş durumdayken diğer altcoinlerin ne durumda olduğunu, az çok tahmin edebileceğinizi düşünüyoruz.