Kripto para piyasalarındaki düşüş trendi, geçtiğimiz saatlerde daha da derinleşti. Bir günlük periyotta yüzde 14 civarında değer kaybeden Bitcoin, diğer altcoinlerin de düşmesine yol açtı. Dünyanın en popüler 50 kripto para biriminin 48 tanesi, an itibarıyla düşmeye devam ediyor.

Bir süredir sallantıda olan kripto para piyasaları, geçtiğimiz saatlerde sert bir düşüşe şahitlik etti. Başta Bitcoin olmak üzere dünyanın en popüler 10 kripto para biriminin 9'u, Bitcoin'in yaşadığı düşüşten etkilenerek sert düşüşler yaşadı. İlk 10'da olup da değer kaybetmeyen tek kripto para birimi Tether'di. Dolara endeksli bir coin olarak bilinen Tether'in düşmemesi, hiçbir şey ifade etmiyor.

Aslına bakacak olursak piyasalar zaten bir sürerdir düşüşteydi. Elon Musk'ın Bitcoin ile ilgili açıklamaları ve Çin hükümetinin kripto paralara bir kez daha soruşturma açması, piyasalarda güvensizlik ortamının oluşmasına yol açmıştı. Ancak geçtiğimiz saatlerde yaşanan düşüş, öncekiler gibi değildi. Çünkü Bitcoin, yalnızca son 24 saat içerisinde yüzde 14 civarı değer kaybetti. 38 bin 585 dolara kadar gerileyen Bitcoin, 9 Şubat'tan sonraki en düşük seviyesini görmüş oldu.

Piyasa hacmi, aylar sonra 2 trilyon doların altına düştü

Yukarıdaki grafik, kripto para piyasalarının toplam hacmini göstermektedir.

Son 12 aylık sürece baktığımızda yüzde 320 kadar değer kazanan Bitcoin, piyasalara para akmasına ve toplam market hacminin 2 trilyon doların üzerine çıkmasına yol açmıştı. Ancak son günlerde yaşanan düşüş, marketten çok büyük para çıkışları yaşanmasına yol açtı. Coinmarketcap'ten aldığımız son verilere göre gece saatlerinde yaşanan düşüş, piyasadan 280 milyar dolar çekilmesine ve toplam piyasa hacminin 2 trilyon doların altına inmesine yol açmış durumda.

Kripto paraların şahı olan Bitcoin'in düşüşü, Ethereum'u yüzde 16, Binance Coin'i yüzde 18, Cardano'yu yüzde 18, Dogecoin'i yüzde 17, Ripple'ı yüzde 6, Polkadot'u yüzde 11, Internet Computer'ı yüzde 30, Bitcoin Cash'i ise yüzde 16 civarında değersizleştirdi. En popüler 50 kripto para birimi arasında yükseliş gösteren tek bir coin bulunuyordu ve bu da dünyaca ünlü analist Scott Melker'in yükselmesini beklediği altcoinlerden olan Polygon'du (MATIC).

En popüler 10 kripto para biriminde yaşanan düşüş bu şekilde.

"Yüzde 30 ila yüzde 40 aralığındaki düşüş normal"

Luno isimli kripto para borsasının iş geliştirme müdürü Vijay Ayyar, yaşanan düşüşü değerlendi. Kripto para piyasalarının boğa sezonunda olduğunu söyleyen Ayyar, yüzde 30 ila yüzde 40 seviyelerindeki düşüşün normal olduğunu, 64 bin dolarlık zirveden sonra bir düzeltmenin gerektiğini ve piyasanın o düzeltmeyi yaptığını ifade ediyor. Ayyar, Bitcoin'in 38 bin ila 40 bin dolar aralığında olmasının dip seviyesi olduğunu belirtirken, 2017 yılında da yaşanan sert yükselişlerden önce de böyle düşüşler yaşandığını hatırlatıyor.

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