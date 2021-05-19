Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı açıklamalarla ilgili bir kripto para birimi geliştirildi. Stop Elon isimli bu kripto para birimi, 4 aşamalı yol haritasının en sonunda Tesla'yı Elon Musk'ın elinden almayı amaçlıyor. Dileyen yatırımcılar, bu kripto para birimini PancakeSwap üzerinden satın alabiliyorlar.

Elon Musk, hiç şüphesiz son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Özellikle de kripto para piyasaları ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündemin merkezine oturan milyarder, bir süredir boğa sezonunun yaşandığı kripto para piyasalarının altını üstüne getirmeyi başardı. Hatta Musk'ın birkaç haftadır yaptığı açıklamalar, Bitcoin'in sabaha karşı ciddi bir şekilde çakılmasına ve son 14 haftanın en düşük seviyesini görmesine yol açtı.

Elon Musk tarafından yapılan açıklamalar, bir süredir yatırımcılar tarafından eleştiriliyordu. Zira bu açıklamalar, Bitcoin'in fiyatını binlerce dolar değiştiriyor; Shiba INU, Dogecoin ve Starbase Token gibi kripto para birimlerinin uçmasına, diğerlerinin düşmesine yol açıyordu. Şimdi bu konuyla ilgili somut bir gelişme yaşandı. Bir grup geliştirici, Elon Musk'a karşı geliştirdiği "Stop Elon" isimli bir kripto para birimini piyasaya sürdü.

$STOPELON ekibi, Tesla'yı ele geçirmeyi amaçlıyor

$STOPELON isimli kripto para birimi, doğrudan kripto para yatırımcılarına, özellikle de yeni yatırımcıya yardımcı olmayı amaçlıyor. Ekip tarafından yapılan açıklamalara göre $STOPELON yatırımcıları, Elon Musk'ın piyasa ile ilgili açıklamalarını yakından takip etme imkanı yakalayacaklar. Ancak bu kripto para biriminin amacı yalnızca yatırımcıyı bilgilendirmek değil. $STOPELON ekibi, biraz uçuk olsa da bir gün Tesla'yı ele geçirmeyi amaçlıyor.

Stop Elon geliştiricileri, kendilerine 4 aşamalı bir yol haritası oluşturmuş durumdalar. Bu yol haritası, öncelikle bu kripto para biriminin tanıtımına odaklanıyor. Daha sonraki süreçte yatırımcıyı ödüllendirme, Blockchain ağları üzerinde yenilikler ve büyük bir çekiliş gibi planlara sahip olan ekip, en son aşamada da yatırımcısıyla birlikte zengin olup, Tesla'yı Elon Musk'ın elinden almayı amaçlıyor. Yalnızca nihai amaç bile, milyonlarca yatırımcıyı $STOPELON'a yönlendirebilir gibi görünüyor.

$STOPELON, şu an için büyük borsalarda yer alan bir kripto para birimi değil. Şimdilik sadece PancakeSwap üzerinden satın alınabilen kripto para biriminin fiyatı ise 0.0000509669 dolar. Fiyat uygun olduğu için $STOPELON'a yatırım yapmak isterseniz, detaylı bir şekilde düşünmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Zira bu tür bir kripto para birimi çok ciddi destek alabileceği gibi, dolandırıcılık üzerine kurulmuş bir sistemle karşı karşıya da olabilirsiniz.

Elon Musk'a karşı geliştirilen kripto para birimini PancakeSwap üzerinden satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Kripto para birimiyle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz de buradaki bağlantıya ulaşabilirsiniz.

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