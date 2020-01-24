Tüm Justice League Karakterlerinin Yer Aldığı 5 Mobil Oyun

DC Comics sinemada Joker ile hedeflediği çıkışı yakalayana kadar Marvel'in karşısında pek de istediğini alamadı. Nitekim bu durum mobil oyunlar dünyasına aynı şekilde işlemiyor. Sizin için Android ve iPhone (iOS)'da yer alan DC ve Justice League karakterlerinin olduğu mobil oyunları derledik.

Her ne kadar DC Comics’in son dönemlerde çıkardığı Suicide Squad, Batman V Superman ve Justice League gibi filmler gişede istenilen başarıya ulaşmasa da tüm karakterleri bir arada görmek hayranlar için tatmin ediciydi. DC Comics evreni, filmlerle sınırlı kalmayarak karakterlerini pazarlama konusunda oldukça iyi bir formül geliştirdi. DC evreninin video oyunları, en çok oynanılan süper kahraman oyunları niteliğinde.

Android ve iPhone (iOS) platformlarında da DC oyunları oldukça revaçta. Biz de bu listemizde içerisinde bütün Justice League karakterlerinin bulunduğu en iyi 5 DC Comics evreni oyunlarını listeledik.

DC ve Justice League karakterlerinin yer aldığı mobil oyunlar:

Batman – The Telltale Series

DC Legends: Battle for Justice

Injustice 2

Teen Titans Go Figure

Teeny Titans

Batman The Telltale Series

Yapımcı: Athlon Games, Inc.

Puanı: 4,0 yıldız

Boyut: 35 MB

İndirme sayısı: 500.000+

Batman The Telltale Series, hâliyle Batman hakkında bir Puzzle-Macera oyunu. Oyunda Batman’in orijin hikayesi işlenmiyor, oyuncuların görevi kararlar vererek hikâyeyi farklı kendilerine göre belirlemek. Oyun, Quantic Dream oyunları tarzı gibi biraz film izliyormuşsunuz hissi veriyor. Ayrıca oyunun sadece ilk bölümü ücretsiz, gerisini oynamak istiyorsanız satın almanız gerekiyor.

Batman The Telltale Series indir:

DC Legends: Battle for Justice

Yapımcı: Warner Bros. Inetrnational Enterprises

Puanı: 4,3 yıldız

Boyut: 70 MB

İndirme sayısı: 10.000.000+

DC Legends: Battle for Justice, içerisinde sürpriz yumurta otomatı benzeri bir sistem bulunan bir RPG oyunu. Oyunda DC evreninden çeşitli karakterleri topluyor, geliştiriyor ve kötü adamlarla dövüştürüyorsunuz. Oyun Marvel Strike Force’a da bir hayli benziyor. Oyunun klasik bir hikaye modu, çevrimiçi dövüş modu ve tonlarca etkinliği bulunuyor.

DC Legends: Battle for Justice indir:

Injustice 2

Yapımcı: Warner Bros. International Enterprises

Puanı: 4,2 yıldız

Boyut: 1,2 GB

İndirme sayısı: 10.000.000+

Injustice 2, bir 3vs3 dövüş oyunu ve DC evreninin en popüler mobil oyunu konumunda. Oyunda Justice League evreninden birçok iyi ve kötü karakter bulunuyor. Diğer dövüş oyunlarına göre daha basit bir kontrol şemasına sahip olan oyunda hareketleri sergilemek için ekranı kaydırmanız yeterli. Oyundaki amacınız en sevdiğiniz DC karakterlerini toplayıp, geliştirip dövüştürüyorsunuz.

Injustice 2 indir:

Teen Titans Go Figure!

Yapımcı: Cartoon Network

Puanı: 4,5 yıldız

Boyut: 29 MB

İndirme sayısı: 100.000+

Fiyat: 24 TL

Teen Titans Go and Figure, Teen Titans evreninden popüler iki gencin hikayesini anlatıyor. Bu oyunda sürpriz yumurta otomatı mantığıyla ilerleyen bir RPG oyunu. Oyuncular oyunda çeşitli karakterleri toplayıp yine kötü adamları dövmekle yükümlüler. Oyun sadece tabletler için tasarlanmış ve oyun içi satın alımlar da bulunuyor.

Teen Titans Go Figure! indir:

Teeny Titans: Topla ve Dövüş

Yapımcı: Cartoon Network EMEA

Puanı: 4,2 yıldız

Boyut: 34 MB

İndirme sayısı: 34 MB

Fiyat: 20,99 TL

Teeny Titans, Teen Titans evrenindeki karakterleri içeren bir başka oyun. Oyunda Teen Titans evreninden karakterleri toplayarak Jump City’deki görevleri gerçekleştiriyorsunuz. Bu oyun da RPG mantığıyla işleyen bir oyun ancak diğerinden farkı uygulama içi satın alım olmaması.

Teeny Titans: Topla ve Dövüş indir:

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