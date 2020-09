Başarısız bir film olarak kabul edilen Justice League'in filmde kullanılmayan ve Zack Snyder tarafından çekilen sahnelerinden oluşan Justice League: The Snyder Cut için ekim ayında yeniden çekim yapılacak.

Justice League: The Snyder Cut, 2021 yılında dört bölümlük bir dizi olarak DC hayranlarının beğenisine sunulacak ve görünüşe göre dizi, 2017 yılında vizyona giren Justice League filminin Zack Snyder tarafından çekilen ancak Joss Whedon tarafından yeniden çekildiği için filmde yer almayan sahnelerden fazlasını içerecek.

The Hollywood Reporter tarafından aktarılan bilgiye göre yönetmen Zack Snyder, ekim ayında tüm Justice League kadrosunu yeniden bir araya getirecek ve The Snyder Cut için Ben Affleck'in Batman'i, Henry Cavill'in Süpermen'i, Gal Gadot'un Wonder Woman'ı ve Ray Fisher'ın Cyborg'u ile bir hafta boyunca yeniden çekim gerçekleştirecek.

Gal Gadot hariç diğer tüm oyuncuların karakterlere veda ettiğini düşünürsek Zack Snyder’in tüm oyuncuları yeniden bir araya getirip The Snyder Cut için kamera karşısına geçirmesinin büyük bir iş olduğunu ifade edebiliriz. Bu arada Ben Affleck, Batman rolüne Flash filminde kısmen de geri dönmüş olacak ancak kesin bir geri dönüş söz konusu değil.

Zack Snyder tarafından geçtiğimiz ağustos ayında paylaşılan bir video, Justice League: The Snyder Cut hakkında küçük ipuçları vermişti ve 4 bölümlük yapımın aksiyon ve gerilim dolu olacağını hissettirmişti. Şu an için Justice League: The Snyder Cut için tam bir yayın tarihi olmasa da 2021’de HBO Max’te yayınlanacağını söyleyebiliriz.

Zack Snyder tarafından paylaşılan Justice League: The Snyder Cut videosu