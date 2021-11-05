Çoğu Kadının Rüyalarını Süsleyen 7 Teknolojik Ürün

Her kadının mutlaka sahip olmak istediği, hayatını kolaylaştıracak ve güzelleştirecek 7 teknolojik ürünü sizin için derledik.

Öyle ürünler var ki, sahip oldukları teknolojiyle özellikle kadınların hayatını kolaylaştırıp, dönüştürüyor. Sen de “Hayatımı kolaylaştıracak ürünlerle evimde teknolojinin keyfini çıkarmak istiyorum!” diyorsan, doğru yerdesin!

Her kadının rüyalarını süsleyen 7 teknolojik ürünle tanışmaya hazır ol!

Ailesinin soluduğu havanın temizliğine önem veren her kadının evinde görmek isteyeceği, verimli hava temizliği sağlayan Jimmy AP36 Akıllı Hava Temizleyici

“Soluduğumuz hava her şeyden önemli!” diye düşünüyorsan, seni Jimmy AP36 Akıllı Hava Temizleyici ile tanıştıralım! HEPA filtresi sayesinde bulunduğun ortamdaki tüm tozu, dumanı, poleni ve bakterileri %99’dan daha etkili bir şekilde temizler. Jimmy AP36 Akıllı Hava Temizleyici, farklı ihtiyaçları karşılamak için üç akıllı hız moduna ve tüm ayarları değiştirebileceğin dokunmatik bir kontrol paneline sahip. Üç katmanlı HEPA ve aktif karbon kompozit filtre ile zararlı maddeleri temizlediğini de belirtelim.

Ailem ve kendim için aradığım hava temizleyiciyi sonunda buldum diyorsan, Jimmy AP36 Akıllı Hava Temizleyici’yi buradan inceleyebilirsin.

Kırışıklıklara savaş açmak isteyen her kadının hayali, güçlü buharıyla giysileri pürüzsüz ve düz hâle getiren Jimmy GT306 Buhar Kazanlı Ütü

Kırışıklıklarla savaşmaktan yorulduysan, yüksek basınçlı buhar üreten, hızlı ısıtma teknolojisiyle donatılmış Jimmy GT306 Buhar Kazanlı Ütü ile tanış! İçindeki suyu 40 saniye gibi kısa bir sürede ısıtan Jimmy GT306 Buhar Kazanlı Ütü, bekleme derdini ortadan kaldırır. Yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıktaki buhar, giysilerin liflerine derinlemesine ulaşarak; kırışıklıkları hızlı bir şekilde pürüzsüz ve düz bir hâle getirir. Gömleklerin ve giysilerin kolayca ütülenebilmesi için bir askı ve dikey ütü masası ile birlikte geldiğini de ekleyelim.

Hayatını kolaylaştıracak bir ütüye her şeyden çok ihtiyacın varsa, Jimmy GT306 Buhar Kazanlı Ütü’ye buradan göz atabilirsin.

Camları silmekten yorulan her kadının rüyası, yüzeyleri tek geçişte derinlemesine silen ve kolayca temizleyen Jimmy VW302 Kablosuz Cam Temizleyici

“Camları silmek dert olmaktan çıksın!” diye düşünüyorsan, Jimmy VW302 Kablosuz Cam Temizleyici’nin rüyalarını süsleyeceğinden eminiz! Peki hangi özelliklere sahip? Taşınabilir kablosuz tasarımı sayesinde yalnızca camları değil; duvar, ayna ve masa gibi tüm yüzeyleri de temizlemene olanak sağlar. Yüksek verimliliği ile yüzeyleri anında siler, emer ve tek geçişte tertemiz yapar. Fan şeklindeki spreyi sayesinde deterjanı eşit bir şekilde püskürtür ve mikrofiber başlığıyla derinlemesine temizlik sağlar.

Sen de camları silmekten yorulduysan, Jimmy VW302 Kablosuz Cam Temizleyici ile kolay temizliğin tadını çıkarabilirsin.

Çocuğuna sağlıklı mamalar hazırlamak isteyen her annenin ve besleyici yemekler yapmak isteyen her kadının mutlaka sahip olmak isteyeceği, Jimmy B32 Yüksek Hızlı Blender

Tüm aileye yetecek, farklı ve besleyici yemekler yapmak artık çok kolay! Jimmy B32 Yüksek Hızlı Blender, yüksek hızlı motoru ve tırtıklı paslanmaz çelik bıçağı ile ne kadar kalın olursa olsun her türlü yiyeceği işler; daha yumuşak bir tat almanı sağlar. Sessiz tasarımıyla daha az titreşim üretir ve gürültü derdini ortadan kaldırır. Darbe modu sayesinde kabın içini derinlemesine temizler; hoş olmayan kokuların blender’ın içine işlemesini önler. İşe mi geç kaldın, hiç sorun değil! Set içinde yer alan taşınabilir kupası sayesinde karışımlarını istediğin yere kolaylıkla götürebilirsin.

Besleyici yemeklerle mutfakta harikalar yaratmak istiyorsan, Jimmy B32 Yüksek Hızlı Blender’ı buradan satın alabilirsin.

Serinlemeye ihtiyaç duyan herkesin mutlaka evinde bulunması gereken, tasarımıyla doğal rüzgar kadar rahat bir akım yaratan Jimmy JF41 Elektrikli Vantilatör

“Sık sık sıcak basıyor, serinlemeye ihtiyaç duyuyorum!” diyorsan, Jimmy JF41 Elektrikli Vantilatör tam sana göre! 15 metrelik uzun mesafeye etkili soğuk rüzgar gönderen Jimmy JF41 Elektrikli Vantilatör, patentli 7 adet martı kanadı şeklinde fan tasarımına sahip. Doğal rüzgar kadar sabit spiral bir hava akımı yaratır ve 360 derece salınımlı özelliği sayesinde, havayı tavana doğru uçuracak şekilde ayarlanabilir. 2 farklı rüzgar moduna sahip olan bu Jimmy JF41 Elektrikli Vantilatör, doğal rüzgar modunda ya da sabit rüzgar modunda kullanılabilir. Fırçasız dijital motoru sayesinde gürültüyü %30 oranında azaltması da güzel özelliklerinden biri.

Bu vantilatör tam bana göre diyorsan, buradan detaylı bilgi alabilirsin.

Evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak, tüy, toz ve ev akarları gibi tüm alerjenleri %99,99’a kadar temizleyen WB55 Anti-Mite Elektrikli Süpürge

Evcil hayvan tüyleriyle baş etmeye çalışanlara müjde: WB55 Anti-Mite Elektrikli Süpürge ile tozları, ev akarlarını ve hayvan tüylerini etkili bir şekilde temizleyebilirsin! WB55 Anti-Mite Elektrikli Süpürge çıkardığı profesyonel UV-C LED ışınlarıyla, bakterileri öldürür, yatak ve koltuk gibi mobilyaların yüzeylerine zarar vermeden ince tozları, alerjenleri ve ev akarlarını %99,9 oranında yok eder. Normal ve güçlü olmak üzere iki farklı moda sahiptir. Normal modda pamuklu ve ipekli kumaşları temizleme olanağı sunarken, güçlü modda ise yatak gibi sert zeminleri süpürür. Çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir bir hazneye sahip olduğunu da ekleyelim.

Tüylerden arınmış, tertemiz bir ev istiyorsan; WB55 Anti-Mite Elektrikli Süpürge’yi şimdi keşfedebilirsin!

Toz ve ev akarları yüzünden rahat bir uyku çekemeyenleri sevindirecek, alerjenleri %99,99’a kadar temizleyen JV11 Anti-Mite Elektrikli Süpürge

Ev akarları yüzünden rahat bir uyku çekemeyenler veya uykudan uyandığı anda hapşırığa boğulanlar burada mı? JV11 Anti-Mite Elektrikli Süpürge ile bu problemi kolaylıkla ortadan kaldırmak mümkün! ​​Sahip olduğu UV ışınları sayesinde temizlediğin alandaki tozu, ev akarlarını ve alerjik hastalıklara sebep olan bakterileri, alerjenleri etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Güçlü çekim özelliğiyle yatağındaki ölü deriler ile beslenen Mite bakterilerini temizleyerek rahat bir uyku uyumanı sağlar. Oldukça güçlü bir motora sahip olduğunu ve sessiz bir şekilde çalıştığını da belirtelim.

“Rahat bir uyku çekmek benim de hakkım!" diyorsan, JV11 Anti-Mite Elektrikli Süpürge’yle hemen tanışabilirsin!