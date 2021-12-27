Japon elektronik bileşen üreticisi Kaga Electronics, Türkiye'deki operasyonlarını genişletme kararı aldı. Türkiye'de bugüne kadar yalnızca klima bileşenleri üreten Kaga, 2022 itibarıyla çok daha fazla alanda üretim yapacak. Milyonlarca dolarlık yatırım, şirketin Avrupa ve Ortadoğu müşterilerine yakınlaşmak istemesinin bir sonucu.

1968 yılında Japonya'da kurulan ve yıllar içerisinde dünyanın en önemli elektronik bileşen şirketlerinden bir tanesi haline gelen Kaga Electronics, Türkiye'deki operasyonlarını genişletmeye karar verdi. Aslında yıllardır Türkiye'de bulunan ve klima parçaları üreten şirket, 2022 yılında yeni fabrikasında çok daha fazla elektronik parça üretimi yapacak. Bu durum hem Türkiye hem de Kaga için oldukça önemli.

Nikkei Asia'da yer alan bir habere göre şirket, Çin ve Güneydoğu Asya'daki fabrikalarında sürdürdüğü baskılı devre tasarımları işini Türkiye'ye getirecek. Bu sayede Çin ve Güneydoğu Asya'da yaşanan tedarik zinciri sorunlarından kurtulacak olan Kaga Electronics, Ortadoğu ve Avrupa'daki müşterilerine daha fazla odaklanabilecek. Kendi işlerini büyütmüş olacak şirket, Türkiye'nin kasasına da para sokmuş olacak.

Yapılacak yatırımlar milyonlarca dolar büyüklüğe ulaşacak

Şirket kaynakları tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye'deki yeni operasyon merkezi, Kaga'nın mevcut fabrikasının büyütülmesiyle oluşturulacak. Milyonlarca dolarlık yatırım yapılacağını belirten yetkililer, üretim kapasitesini de süreç içerisinde artıracaklar. Şirket bu sayede hem mevcut müşterilerine hem de yeni müşterilere daha hızlı bir şekilde hizmet verecek. Yapılan açıklamalarda, bu hamleyle otomotiv üreticileri için de siparişler alınacağı ve şirket gelirinin birkaç yıl içerisinde şimdikinin (8,7 milyon dolar) 3 katına çıkacağını söylüyorlar. Peki bu şirket hangi alanlarda çalışıyor?

Sektörün köklü isimlerinden olan Kaga Electronics, hemen her elektronik ürün için üretim yapıyor. Şirketin geçmişine baktığımızda klima bileşenlerine ek olarak monitörler için gerekli olan bileşenleri, atari kasetlerini, telsiz sistemlerini ve hatta oyun makinelerini çalıştıran elektronik bileşenler ürettiğini görüyoruz. İşte bu parçalar, 2022'de büyük oranda Türkiye'de üretilecek.