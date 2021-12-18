Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk otomobil fabrikasının kurulmaya başlandığını duyurdu. Varank, TOGG ve Farasis ortaklığında kurulan tesisin batarya hücresi ve modül üretimi yapacağını belirtti.

Bilindiği üzere Türkiye de dünya çapında hızla ilerleyen elektrikli araçlara yatırımını artırıyor. Buna yönelik en büyük girişim ise yerli otomobil projesi TOGG. Geçtiğimiz haftalarda TOGG CEO’su aracın 2023 yılında yollarda olacağını vurgulamıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada 2022 yılında TOGG için hızlı şarj istasyonlarının ülke çapında artırılacağını ifade etmişti.

Bugün de elektrikli araç teknolojilerine yatırımları ile ilgili yeni açıklamalar paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin ilk otomobil batarya fabrikasının TOGG ve Farasis ortaklığında Bursa’da kurulmaya başlandığını açıkladı.

“15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak”

Varank tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamalarda Resmi Gazete’de yayımlanan “Bursa İlinde Yapılacak Olan Batarya Hücresi ve Modül Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı” ile ilgili konuştu. Varank, TOGG ve Farasis işbirliğinde inşa edilecek olan Türkiye’nin ilk otomobil batarya fabrikası olan SIRO’nun kurulumuna başlandığını ifade etti.

Buna ek olarak bakanın açıklamalarında Gemlik’te kurulacak olan tesis hakkında şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye’nin ilk otomobil fabrikası kuruluyor! 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım. TOGG ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak.”