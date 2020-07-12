Hepimizin hafızalarında yer eden ünlü şarkıcı, oyuncu, ressam veya karakterler bulunuyor. Peki bu isimler çizgi filmlere uyarlansaydı nasıl bir görünüme sahip olurlardı? Bugün sizlere Dino Tomic isimli Instagram kullanıcısının hazırladığı görsel çalışmaları paylaşacağız.

Dünyada herkesin tanıdığı bazı ikonik isimler bulunur. Bunlar bir film karakteri, bir ressam, bir şarkıcı olabilir. Peki hepimizin hafızalarında yer eden bu isimler, farklı çizgi film serilerinde yer alsaydı nasıl görünürdü hiç merak ettiniz mi? Bugün sizlere, Instagram’da Dino Tomic olarak bilinen Norveçli bir tasarımcının tasarladığı, ünlü isimlerin farklı serilerde nasıl görüneceğini gösteren görselleri paylaşacağız.

Her biri farklı bir stile sahip olan çizgi filmler, karakterlerini de kendilerine göre tasarlarlar. Bugün, bu stillerin ne kadar farklı olduğunu daha iyi anlamamızı sağlayacak pek çok görsel hazırladık. Bright Side tarafından derlenen bu liste, Dino Tomic isimli Instagram sayfasından alındı. Hazırsanız başlayalım

Ünlü karakter ve isimler çizgi filmlerde yer alsaydı nasıl görünürdü?

Master Yoda

Bob Ross

Spider-Man

Batman

Mike Tyson

Jack Black

Ronnie Coleman

Elvis Presley

Dennis Rodman

Tom Segura

Scottie Pippen

Dimitri Vegas

IT

Disney prensesleri

Joaquin Phoenix’in hayat verdiği Joker

Robert Downey Jr.

Stan Lee

Keanu Reeves

Freddie Mercury

Salvador Dali

Peki sizler Dino Tomic’in yaptığı çalışmaları nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.