Dünyada herkesin tanıdığı bazı ikonik isimler bulunur. Bunlar bir film karakteri, bir ressam, bir şarkıcı olabilir. Peki hepimizin hafızalarında yer eden bu isimler, farklı çizgi film serilerinde yer alsaydı nasıl görünürdü hiç merak ettiniz mi? Bugün sizlere, Instagram’da Dino Tomic olarak bilinen Norveçli bir tasarımcının tasarladığı, ünlü isimlerin farklı serilerde nasıl görüneceğini gösteren görselleri paylaşacağız.
Her biri farklı bir stile sahip olan çizgi filmler, karakterlerini de kendilerine göre tasarlarlar. Bugün, bu stillerin ne kadar farklı olduğunu daha iyi anlamamızı sağlayacak pek çok görsel hazırladık. Bright Side tarafından derlenen bu liste, Dino Tomic isimli Instagram sayfasından alındı. Hazırsanız başlayalım
Ünlü karakter ve isimler çizgi filmlerde yer alsaydı nasıl görünürdü?
Master Yoda
Bob Ross
Spider-Man
Batman
Mike Tyson
Jack Black
Ronnie Coleman
Elvis Presley
Dennis Rodman
Tom Segura
Scottie Pippen
Dimitri Vegas
IT
Disney prensesleri
Joaquin Phoenix’in hayat verdiği Joker
Robert Downey Jr.
Stan Lee
Keanu Reeves
Freddie Mercury
Salvador Dali
Peki sizler Dino Tomic’in yaptığı çalışmaları nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.