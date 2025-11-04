Kasım 2025 Lexus Fiyat Listesi: Tüm Modellere Zam Geldi!

Toyota'nın premium otomobil markası Lexus, kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Marka bu ay Türkiye'de sattığı tüm otomobillere zam yaptı. İşte sıfır kilometre Lexus fiyatları...

Japon otomobil devi Toyota'nın premium markası Lexus, Türkiye'de yoğun ilgi görüyor. Lexus otomobiller hem özellikleriyle hem de tasarımlarıyla zenginlere hitap etmeyi başarıyorlar. Ancak kısa bir süre önce yürürlüğe giren ÖTV ve ithalat düzenlemeleri, markanın ayarlarını bozmuş durumda. Zira Lexus, ağustos ayı itibarıyla pek çok modelini Türkiye'ye getirmeyi bırakmıştı.

Peki Lexus'un Türkiye'deki güncel fiyat listesi ne durumda? Bu haberimizde, Lexus'un Kasım 2025 fiyat listesine bakacağız. Fiyatları Lexus'un resmî internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Lexus fiyatları - Kasım 2025

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı LBX 2.660.000 TL 2.800.000 TL NX 6.790.000 TL 7.450.000 TL RX 8.950.000 TL 9.945.000 TL LM 16.315.000 TL 16.315.000 TL

LBX fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5L, Hibrit -, Otomatik 2.800.000 TL 1.5L, Hibrit Elegant, Otomatik 2.925.000 TL 1.5L, Hibrit Emotion, Otomatik 3.000.000 TL 1.5L, Hibrit Relax, Otomatik 3.170.000 TL 1.5L, Hibrit Cool, Otomatik 3.265.000 TL

LBX, Lexus'un B segmentindeki en küçük otomobili olarak geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye'ye giriş yaptı. Kompakt yapısı ile şehir içi kullanımda avantaj sunan otomobil, ülkemizde sadece 1.5 litrelik hibrit motor seçeneği ile satın alınabiliyor. Oldukça modern bir iç tasarıma sahip olan Lexus LBX, 12.3 dijital gösterge ekranı, dikey yerleştirilmiş bilgi-eğlence ekranı ve sade yapısı ile dikkat çekiyor.

NX fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.5L 4x4, Hibrit Business Plus, Otomatik 7.450.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit Executive, Otomatik 8.360.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit Exclusive, Otomatik 9.060.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit F Sport, Otomatik 9.180.000 TL

2025 Lexus NX, şık tasarımı ve güçlü motor seçeneğiyle öne çıkan, kompakt lüks bir SUV. 239 HP’lik hibrit üniteyle sunulan otomobil, düşük yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor. NX'in sessiz ve kaliteli iç mekânında büyük dokunmatik ekranlar, premium donanımlar ve kapsamlı güvenlik sistemleri sunuluyor.

RX fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.5L 4x4, Hibrit Executive, Otomatik 9.945.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit Sport Design, Otomatik 10.170.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit Exclusive, Otomatik 10.850.000 TL 2.4L 4x4 Performans, Hibrit F Sport, Otomatik 11.650.000 TL

2025 Lexus RX, lüks ve konforu bir arada sunan, güçlü motor seçenekleriyle dikkat çeken bir SUV. 245 HP’lik hibrit ve performans odaklı RX 500h F Sport versiyonlarıyla geliyor. Ferah ve kaliteli iç mekânında büyük multimedya ekran, premium ses sistemi, Head-Up Display ve gelişmiş sürüş destek özellikleri yer alıyor.

LM fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.5L, Hibrit 7 Koltuklu, Otomatik 18.850.000 TL 2.5L, Hibrit 4 Koltuklu, Otomatik 16.315.000 TL

2025 Lexus LM, "Luxury Mover" adıyla ultra lüks ve konfor odaklı bir MPV olarak öne çıkıyor. 250 HP güç sunan 2.5 litrelik hibrit motoru ve AWD seçeneğiyle sessiz ve yumuşak bir sürüş sağlıyor. 4 veya 7 koltuklu versiyonlarla sunulan LM, arka bölümde 48 inç ekran, masajlı koltuklar, buzdolabı ve premium ses sistemiyle adeta hareketli bir VIP salonu sunuyor.