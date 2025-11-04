Kasım 2025 Skoda Fiyat Listesi: Hem Zam Hem İndirim!

Skoda'nın Kasım 2025 dönemi güncel fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay bazı modellere zam, bazılarına ise indirim yaptı. İşte sıfır kilometre Skoda araba fiyatları...

Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çekyalı otomotiv üreticisi Skoda, kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay bazı modellere indirim, bazılarına ise zam yaptı.

Peki Skoda'nın sıfır araba fiyatları nasıl oldu? İşte Skoda Kasım 2025 fiyat listesi...

Skoda fiyatları - Kasım 2025

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Fabia 1.649.200 TL 1.649.200 TL Scala 1.757.400 TL 1.757.400 TL Octavia 2.275.900 TL 1.999.900 TL SuperB 3.527.900 TL 3.526.800 TL Kamiq 1.699.500 TL 1.733.900 TL Karoq 2.880.000 TL 2.907.100 TL Kodiaq 3.444.200 TL 3.444.200 TL Yeni Elroq 2.192.800 TL 2.192.800 TL Yeni Enyaq Coupe 3.380.900 TL 3.314.900 TL Yeni Enyaq 3.310.900 TL 3.246.300 TL

Fabia fiyatları - Kasım 2025:

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Premium, Otomatik 1.649.200 TL 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Monte Carlo, Otomatik 1.971.000 TL

2025 Skoda Fabia, kompakt sınıfın pratik, geniş ve ekonomik seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Skoda'nın güncel tasarım dilini taşıyan Fabia, keskin hatları ve modern görünümüyle dikkat çekiyor. İç mekanda geniş yaşam alanı ve akıllıca tasarlanmış saklama çözümleriyle günlük kullanıma uygun bir pratiklik sağlıyor. Özellikle bagaj hacmiyle sınıf standartlarının üzerinde bir performans sergileyen Fabia, aileler ve aktif yaşam tarzına sahip bireyler için ideal bir seçenek.

Fabia opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.519 TL Elite, Premium Exclusive Renk 23.148 TL Elite, Premium

Scala fiyatları - Kasım 2025:

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.757.400 TL 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Premium, Otomatik 2.040.400 TL 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Premium, Otomatik 2.160.400 TL 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Monte Carlo, Otomatik 2.015.000 TL

Skoda Scala, Fabia'dan daha büyük ve Octavia'dan daha kompakt yapısıyla hatchback segmentinde genişlik ve pratiklik sunan bir model olarak konumlanıyor. Skoda'nın güncel tasarım dilini yansıtan Scala, modern ve dengeli hatlarıyla dikkat çekiyor. İç mekanda sınıfının en genişlerinden biri olan yaşam alanı ve cömert bagaj hacmiyle (yaklaşık 467 litre), özellikle aileler ve eşya taşıma ihtiyacı olan kullanıcılar için oldukça uygun.

Scala opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.519 TL Elite, Premium, Monte Carlo Exclusive Renk 23.148 TL Elite, Premium, Monte Carlo Panoramik Cam Tavan 38.889 TL Elite, Premium, Monte Carlo

Octavia fiyatları - Kasım 2025:

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Elite, Otomatik 1.999.900 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Premium, Otomatik 2.910.400 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Prestige, Otomatik 3.157.400 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Sportline, Otomatik 3.157.400 TL 2.0 TSI 265 PS, Benzinli RS, Otomatik 4.850.400 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Combi Sportline, Otomatik 3.257.400 TL 2.0 TSI 265 PS, Benzinli Combi RS, Otomatik 4.950.400 TL

2025 Octavia, geniş iç hacmi, konforu ve pratikliğiyle öne çıkan, orta sınıfın en dikkat çekici modellerinden biri olmaya devam ediyor. Yenilenen dış tasarımıyla daha modern ve şık bir görünüme sahip olan Octavia, iç mekanda kaliteli malzemeler ve büyük multimedya ekranı gibi özelliklerle konforlu ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Özellikle devasa bagaj hacmi sayesinde aileler ve uzun yolculuklar için ideal bir çözüm sunarken, verimli motor seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara cevap veriyor.

Octavia opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.833 TL Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS, Combi Sportline, Combi RS Exclusive Renk 27.778 TL Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS, Combi Sportline, Combi RS

Superb fiyatları - Kasım 2025:

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Premium, Otomatik 3.527.900 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Prestige, Otomatik 3.526.800 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit L&K Crystal, Otomatik 4.209.600 TL 2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4 L&K Crystal, Otomatik 5.995.400 TL 2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4x4 L&K Crystal, Otomatik 6.095.600 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Combi Prestige, Otomatik 4.269.400 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Combi L&K Crystal, Otomatik 4.658.400 TL 2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4 Combi L&K Crystal, Otomatik 6.583.400 TL 2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4x4 Combi L&K Crystal, Otomatik 6.691.400 TL Yeni Skoda Superb PHEV, Fişli Hibrit e-Sportline, Otomatik 3.712.000 TL

2025 Skoda Superb, markanın amiral gemisi modeli. Dış tasarımı keskin ve modern hatlarıyla dikkat çekerken, iç mekanda lüks ve fonksiyonellik mükemmel bir dengeyle birleşiyor. Geniş yaşam alanı, özellikle arka koltuklarda sunulan diz mesafesiyle uzun yolculuklarda bile üst düzey konfor sağlarken, yüksek kaliteli malzemeler ve işçilikle donatılan kokpitte, büyük dokunmatik multimedya ekranı, dijital gösterge paneli ve gelişmiş bağlantı özellikleriyle modern bir kullanıcı deneyimi sunuluyor.

Superb opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.833 TL Elite, Premium, Prestige, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi L&K Crystal Exclusive Renk 27.778 TL Elite, Premium, Prestige, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi L&K Crystal

Kamiq fiyatları - Kasım 2025:

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.733.900 TL 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Premium, Otomatik 1.874.300 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Premium, Otomatik 2.033.100 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Monte Carlo, Otomatik 2.313.500 TL

Kamiq, şehirli bir SUV'un kompakt boyutlarını hatchback pratikliğiyle birleştiren bir model olarak öne çıkıyor. Skoda'nın güncel tasarım dilini taşıyan Kamiq, modern ve dinamik bir dış görünüme sahipken, özellikle genç ve aktif kullanıcılara hitap ediyor. İç mekanda sınıfının en geniş diz ve baş mesafelerinden birini sunarak yolcularına ferah bir ortam sağlayan Kamiq, akıllıca tasarlanmış saklama alanları ve yaklaşık 400 litrelik bagaj hacmiyle günlük kullanımda oldukça pratik.

Kamiq opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.519 TL Elite, Premium Exclusive Renk 23.148 TL Elite, Premium Panoramik Cam Tavan 38.889 TL Elite, Premium

Karoq fiyatları - Kasım 2025:

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Premium, Otomatik 2.950.400 TL 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Prestige, Otomatik 2.907.100 TL 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Sportline, Otomatik 3.000.900 TL

2025 Skoda Karoq, kompakt SUV segmentinde geniş iç hacmi, konforu ve pratikliğiyle öne çıkıyor. Modern tasarımı ve VarioFlex arka koltuk sistemiyle esnek bir kullanım sunan Karoq, 521 litrelik cömert bagaj hacmiyle ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Gelişmiş multimedya ve bağlantı özellikleriyle donatılan araç, verimli benzinli motor seçenekleriyle hem performans hem de ekonomi sunarak çok yönlü bir SUV deneyimi vadediyor.

Karoq opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.833 TL Elite, Prestige, Sportline Exclusive Renk 27.778 TL Elite, Prestige, Sportline Panoramik Cam Tavan 41.667 TL Elite, Prestige, Sportline

Kodiaq fiyatları - Kasım 2025:

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Premium, Otomatik 3.444.200 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Prestige, Otomatik 3.998.200 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Sportline, Otomatik 4.020.100 TL 2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4 Prestige, Otomatik 5.773.000 TL 2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4 Sportline, Otomatik 6.018.400 TL 2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4x4 RS, Otomatik 6.363.700 TL

Skoda Kodiaq, markanın büyük SUV modeli olarak geniş aileler ve macera arayanlar için ideal bir seçenek. Yenilenen dış tasarımıyla daha modern ve prestijli bir duruş sergileyen Kodiaq, iç mekanda yedi kişiye kadar yolcu kapasitesi ve yaklaşık 910 litreye varan bagaj hacmiyle rakipsiz bir pratiklik sunuyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve büyük dokunmatik multimedya ekranı gibi teknolojik özelliklerle donatılan araç, konforlu ve modern bir kullanıcı deneyimi vadediyor.

Kodiaq opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.833 TL Prestige, Premium Exclusive Renk 27.778 TL Prestige, Premium 7 Kişilik Versiyon 46.296 TL Prestige, Premium

Yeni Elroq fiyatları - Kasım 2025:

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 150 kW, Elektrikli 60 e-Prestige, Otomatik 2.192.800 TL

Skoda'nın Türkiye'deki ilk elektrikli otomobillerinden Elroq, bu kategorideki giriş segment otomobil olarak düşünülebilir. 150 kW elektrikli motoru ve 422 kilometreye vatan kombine menzili ile özellikle şehir içi kullanım için çok ideal. 2025 Skoda Elroq, kompakt boyutlarına rağmen sunduğu iç hacim, çevre dostu elektrikli sürüş ve Skoda'nın pratik yaklaşımlarıyla dikkat çeken, şehirli ve modern bir elektrikli SUV arayanlar için cazip bir seçenek.

Yeni Elroq opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 26.667 TL 60 e-Prestige Exclusive Renk 33.3333 TL 60 e-Prestige

Yeni Enyaq Coupe fiyatları - Kasım 2025:

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 150 kW, Elektrikli 60 e-Prestige, Otomatik 3.314.900 TL 210 kW, Elektrikli 85x e-Sportline, Otomatik 3.779.500 TL

Oldukça modern bir tasarım diline sahip olan 2025 Skoda Enyaq Coupe, 150 kW veya 210 kW kapasiteli versiyonlarla satın alınabiliyor. 535 kilometreye varan menzili ile uzun yol için de çok uygun olan otomobil, panoramik cam tavan ve akustik cam gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Yeni Enyaq Coupe opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 26.667 TL 60 e-Prestige, 85x e-Sportline Exclusive Renk 33.333 TL 60 e-Prestige, 85x e-Sportline

Yeni Enyaq fiyatları - Kasım 2025:

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 150 kW, Elektrikli 60 e-Prestige, Otomatik 3.246.300 TL

423 kilometreye varan menzili ve 150 kW kapasiteli elektrikli motoruyla Skoda Enyaq, coupe versiyonun biraz daha büyük hâli diyebiliriz. Hem dışarı hem de içeride yenilikçi ve pratikliği ön plana çıkaran otomobil, gelişmiş güvenlik özellikleri ile de tüketicilere güven veriyor.

Yeni Enyaq opsiyon fiyatları - Kasım 2025