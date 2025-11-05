Kasım 2025 Volkswagen Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Yok!

Volkswagen'in kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay fiyatlara dokunmadı. Peki sıfır kilometre Volkswagen araba fiyatları ne durumda?

Alman otomobil devi Volkswagen, Kasım 2025 fiyat listesini resmen açıkladı. Geçtiğimiz ay tüm modellere zam yapan Volkswagen, bu ay fiyatlara dokunmadı. Fiyatların oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmış olması, Volkswagen'e fren yaptırmış gibi görünüyor.

Peki Volkswagen'in Kasım 2025 güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen'den alındığını belirtelim.

Volkswagen araba fiyatları - Kasım 2025

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Polo 1.765.000 TL 1.765.000 TL T-Cross 2.038.000 TL 2.038.000 TL Taigo 1.886.000 TL 1.886.000 TL Golf 2.022.000 TL 2.022.000 TL T-Roc 2.384.000 TL 2.384.000 TL Tiguan 3.049.000 TL 3.049.000 TL Yeni Tayron 3.287.000 TL 3.287.000 TL ID.4 2.387.000 TL 2.387.000 TL Passat 3.227.000 TL 3.227.000 TL ID.7 4.177.000 TL 4.177.000 TL Touareg 10.143.000 TL 10.143.000 TL

Polo fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 80 PS, Benzinli Impression, Manuel 1.765.000 TL 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Manuel 1.985.000 TL 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.130.000 TL 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.572.000 TL

Polo opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.510 TL Impression, Life, Style Açılır Cam Tavan 53.780 TL Impression, Life, Style

T-Cross fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Manuel 2.038.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.277.000 TL 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.546.000 TL 1.0 TSI 115 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.644.000 TL

T-Cross opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 16.320 TL Life, Style, R-Line

Taigo fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Manuel 1.886.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.205.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.622.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.735.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.792.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.986.000 TL

Taigo opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 17.360 TL Life, Style, R-Line Açılır Cam Tavan 49.950 TL Life, Style, R-Line

Golf fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TSI 116 PS, Benzinli Impression, Manuel 2.022.000 TL 1.5 eTSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.535.000 TL 1.5 eHybrid 204 PS , Hibrit Life, Otomatik 3.112.000 TL 1.5 eTSI 116 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.860.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 3.040.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 3.243.000 TL 2.0 TSI 333 PS, Benzinli R, Otomatik 6.324.000 TL 2.0 TSI 265 PS, Benzinli GTI, Otomatik 4.659.000 TL

Golf opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 19.260 TL Impression, Life, Style, R-Line, R Açılır Cam Tavan 56.990 TL Impression, Life, Style, R-Line, R

T-Roc fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.384.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.820.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 3.141.000 TL

T-Roc opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.600 TL Life, Style, R-Line Açılır Cam Tavan 66.620 TL Life, Style, R-Line

Tiguan fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 3.049.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 3.727.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.184.000 TL 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 5.609.000 TL 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 5.935.000 TL

Tiguan opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.780 TL Life, Elegance, R-Line Açılır Cam Tavan 66.390 TL Life, Elegance, R-Line

Yeni Tayron fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 3.287.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life (7 koltuklu), Otomatik 3.376.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 4.204.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance (7 koltuklu), Otomatik 4.298.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.485.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line (7 koltuklu), Otomatik 4.579.000 TL

Yeni Tayron opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.780 TL Life, Elegance, R-Line Açılır Cam Tavan 66.390 TL Life, Elegance, R-Line

ID.4 fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 125 kW 170 PS, Elektrikli Pure, Otomatik 2.387.000 TL

ID.4 opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 41.960 TL Pure

Passat fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Impression, Otomatik 3.227.000 TL 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit Impression, Otomatik 3.462.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Business, Otomatik 3.664.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 4.281.000 TL 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit Elegance, Otomatik 4.272.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.400.000 TL 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit R-Line, Otomatik 4.413.000 TL 1.5 eHybrid 272 PS, Hibrit R-Line, Otomatik 4.649.000 TL 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 6.460.000 TL 2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli R-Line, Otomatik 6.498.000 TL 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 6.616.000 TL

Passat opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 34.040 TL Business, Elegance, R-Line Açılır Cam Tavan 66.700 TL Business, Elegance, R-Line

ID.7 fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 210 kW 286 PS, Elektrikli Pro S, Otomatik 4.177.000 TL

ID.7 opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 41.960 TL Pro S

Touareg fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 10.143.000 TL V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 10.660.000 TL

Touareg opsiyon fiyatları - Kasım 2025