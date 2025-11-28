Kasım Ayında Amazon'dan Alıp Beğendiğimiz Ürünler!

Kasım ayında Amazon'dan satın aldığımız ve beğendiğimiz ürünleri bir araya getirdik.

Hayatın her alanından ürünlerin bulunduğu ve Türkiye’ye girişinden bu yana ürün yelpazesini giderek genişletmeye devam eden Amazon Türkiye’den yeni ürünlerle karşınızdayız. Her ay Amazon'dan aldığımız ürünleri sizlerle paylaşıyoruz ve bu ay da listemizde başarılı bulduğumuz ürünler var.

Gelin, Amazon’dan kolay bir şekilde satın alabileceğiniz ve 30 gün içinde fikrinizden vazgeçtiğinizde hiçbir koşul olmadan iade edebileceğiniz ürüne yakından bakalım.

Avantajlı fiyatlardan faydalanmak ve daha sonraki indirimlerden erken haberdar olmak için buradan Amazon Prime üyesi olabilirsiniz. Amazon Prime üyeliği içerisinde ayrıca hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming yanında geliyor :)

Spigen USB-C to USB-C 2 Metre Kablo

3A akım ile 60W'a kadar süper hızlı şarj desteği; PPS 2.0 protokolü sayesinde cihazın akım kontrolü ve USB 2.0 standardında saniyede 480 Mbps'e kadar veri transferi hızı ile gelen bu kabloyu buradan inceleyebilirsiniz.

Spigen 50W USB-C 2 Port Araç içi Hızlı Şarj Aleti

Araç içi hızlı şarj aletine ihtiyacınız varsa, Spigen'in 20W + 30W çift girişli ve cihazın desteklediği gücü otomatik olarak algılayarak güvenli kullanım sağlayan bu ürüne göz atabilirsiniz.

Spigen 67W USB-C + USB-A 3 Port Hızlı Şarj Aleti

Akıllı IC Çip Koruma teknolojisi ile şarj edilen cihazın özelliklerine göre, şarj gücünü optimize eden 67W Spigen şarj aletini buradan inceleyebilirsiniz.

Spigen iPhone 17 Pro Max Telefon Kılıfı

Dayanıklı bir iPhone 17 Pro Max telefon kılıfı arıyorsanız, bizim de alıp beğendiğimiz bu kılıfa buradan göz atabilirsiniz.

Coverzone Kablosuz Araç İçi Cep Telefonu Tutucu

Tüm cam yüzeylerde kullanabileceğiniz, kullanışlı ve dayanıklı bir telefon tutucu ihtiyacınız varsa, buradan ulaşabilirsiniz!

Spigen iPhone 17 Pro Max Ekran Koruyucu

Spigen'in iPhone 17 Pro Max ve iPhone 16 Pro Max ile uyumlu ekran koruyucusu burada!

Alfais USB 3.0 to Type C 3.1 Dönüştürücü Adaptör

Hızlı dosya aktarımı yapmanızı sağlayacak, 480 Mbps dosya aktarımı gerçekleştiren dönüştürücü için tıklayın!

Microcase Kablosuz Bluetooth Kontrolcü

Android ve iOs tüm cihazlar ile uyumlu çalışabilen; oyundan medya kontrolüne her şey için kullanabileceğiniz çok fonksiyonlu bu kontrolcüye buradan ulaşabilirsiniz.

Duracell Şarj Edilebilir Pil

2000 kez şarj edilebilir 1300 mAh AA NiMH pil için buraya, 750 mAh ve 1000 döngülü versiyonu için buraya tıklayabilirsiniz.