Avatar 2'nin yapımcısı Jon Landau, filmde bir su altı canlısına hayat verecek olan Kate Winslet'in ilginç bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Winslet, su altı çekimlerine hazırlanırken görünüyor.

Sinema tarihinin en unutulmaz filmleri arasında yer alan ve geçtiğimiz yıl Avengers: Endgame rekoru kırana kadar tarihin en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi olan Avatar’ın devam filmi Avatar 2 için çalışmalar devam ediyor.

Avatar 2, koronavirüs pandemisinin etkisiyle bir erteleme yaşamış durumda. Bu nedenle Avatar 2’nin Avengers: Endgame’i geride bırakarak tarihin en fazla gişe hasılatı elde eden filmi olup olmayacağını görmek için 2022’ye kadar beklememiz gerekiyor.

Avatar 2’nin yapımcısı olan Jon Landau, Instagram üzerinden Avatar 2’nin yapım çalışmalarından yeni bir fotoğraf paylaştı. Söz konusu fotoğrafta dünyada ünlü Hollywood yıldızı Kate Winslet'i su altında görüyoruz.

Kate Winslet, yönetmen koltuğunda yine James Cameron’ın yer alacağı Avatar 2’de bir su altı ‘canlısı’ olarak yer alacak. Söz konusu fotoğraf, filmin çekimlerinden ziyade Winslet’in bir dublör ile çekimler için hazırlık çalışmalarını gösteriyor.

Jon Landau, fotoğrafın açıklamasında ise Kate Winslet'in The Hollywood Reporter'a verdiği röportajdaki “Avatar'da söz konusu rolü oynamak için nasıl serbest dalış yapacağımı öğrenmem gerekiyordu ve bu inanılmazdı. Nefesimi maksimum yedi dakika 14 saniye tutabildim. Çalgıncaydı.” ifadelerinden sonra bu fotoğrafı paylaşmak istediğini ifade etti.