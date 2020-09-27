Ünlü film yapımcısı ve yönetmeni James Cameron, Avatar 2'nin çekimlerinin %100 tamamlandığını açıkladı. Cameron, ayrıca 2024'te vizyona girmesi beklenen Avatar 3'ün de %95'inin tamamlandığını ifade etti.

Titanik, Aliens gibi filmlerin yönetmeni, ünlü film yapımcısı James Cameron, Avatar 2'nin çekimlerinin en nihayetinde tamamlandığını açıkladı. 2009 yılında vizyona giren ve uzun yıllar boyunca dünyanın en çok izlenen filmi olan Avatar'ın devamı olan Avatar 2'nin gösterim tarihi sekiz kez ertelenmişti.

Ünlü yapımcı ve yönetmen, Avatar 2'nin çekimlerinin tamamen bitmesinin yanı sıra Avatar 3'ün çekimlerinin de neredeyse tamamlandığını açıkladı. Bildiğiniz gibi 2022 yılından 2028 yılına kadar ikişer yıl arayla vizyona girecek toplamda 4 yeni Avatar filmi planlanmıştı.

Avatar 3'ün %95'i tamamlandı

2020 Austrian World Summit çevre konferansı öncesinde Arnold Schwarzenegger ile konuşan Cameron, Avatar 2'nin %100 tamamlandığını söyledi. Cameron, ayrıca Schwarzenegger ile yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

"COVID, herkesi olduğu gibi bizi de vurdu. Yaklaşık 4,5 ay kaybettik. Bunun sonucu olarak da 2022 Aralık ayına erteledi. Bu zaten duyurulmuştu. Ancak bu, filmi bitirmek için fazladan bir yılım olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Avatar 2'yi teslim ettiğimiz gün Avatar 3'ü bitirmek için çalışmaya başlayacağız."

James Cameron, şu an Yeni Zelanda'da çekim yaptığını açıkladı. Cameron, "Canlı aksiyonun kalan kısmının çekimlerini yapıyoruz. Geriye %10'luk bir kısım kaldı. Avatar 2'yi %100 tamamladık, Avatar 3'ün ise %95'ini tamamladık" ifadelerini kullandı. Avatar 2'nin 16 Aralık 2022'de, Avatar 3'ün 20 Aralık 2024'te ve Avatar'ın 18 Aralık 2026'da vizyona girmesi bekleniyor. Avatar 5'in ise gösterim tarihi henüz belli değil.

Bildiğiniz gibi ilk Avatar filmi 2009 yılında vizyona girmiş ve sonucunda dünyanın en çok izlenen filmi olmayı başarmıştı. 2 milyar dolar gişe barajını geçen ilk film olan Avatar, uzun yıllar boyunca koruduğu dünyanın en çok izlenen filmi unvanını 2019 yılında Avengers: Endgame'e kaptırmıştı.