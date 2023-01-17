Bilim insanları, sayıları giderek azalan katil balinalarla ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Yapılan araştırmaya göre bu devasa canlıların neslinin tükenmesine neden olan etkenlerden biri de, tuvalet kağıdı üretiminde kullanılan bir kimyasal bileşik olabilir.

British Columbia Üniversitesi bünyesinde yapılan bir araştırma, nesli tehlike altında olan katil balinalarla (orka) ile ilgili çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre boyları 8 metreye kadar ulaşabilen bu devasa canlıların soylarının tükenmesinde, tuvalet kağıdı üretiminde kullanılan bazı kimyasalların büyük payı bulunuyor.

2006 ila 2018 yılları arasında Kanada'nın batısında bulunan Britanya Kolumbiyası açıklarında ölüp, karaya vuran orkalardan alınan doku örneklerini inceleyen bilim insanları, bu dokularda 4-nonilfenol (4NP) isimli bileşiklerin bulunduğu keşfettiler. Kanada, bu bileşiği "zehirli" olarak kabul ediyordu. Kanadalı uzmanlara göre 4NP, sinir sistemini ve bilişsel işlevleri etkileyebilen bir kimyasal.

Orkaları öldüren kimyasal, somon balıkları aracılığıyla insanlara da geçiyor olabilir!

ABD Çevre Koruma Ajansı'nın 2020 yılında paylaşılan verilerine göre Britanya Kolumbiyası, Washington ve Oregon çevresinde sadece 74 tane katil balina kaldı. Bilim insanları, katil balinaların sayısındaki azalmanın nedeni olarak gemi etkisini, su kirliliğini ve somon balıklarının sayısındaki azalmayı gösteriyorlardı. Yapılan yeni araştırma, çarpıcı bir gerçeği de gözler önüne sermiş oldu. Katil balinalar, diğer etmenlerin yanı sıra tuvalet kağıdı üretiminde yer alan kimyasallar nedeniyle de ölüme mahkum oluyorlar.

Olayın tek dikkat çeken yanı bu da değil. Bilim insanlarına göre 4NP, balinalara somon balıkları aracılığı ile ulaşıyor. Dahası somon, insanlar tarafından da sıklıkla tüketilen balıklar arasında yer alıyor. Bu da 4NP'nin insanlara geçmiş olabileceğini düşündürüyor. Araştırmaya dahil olan isimlerden Juan Jose Alava tarafından yapılan açıklamada, "Bu araştırma, bir uyandırma çağrısıdır." ifadeleri kullanıldı. British Columbia Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada ise besin zincirinin daha altında bulunan somonların denize karışan 4NP'yi orkalara taşımasının çok olası olduğu belirtildi. Üniversiteye göre 4NP kimyasalının üretimini yasaklamak, orkalara yardımcı olacaktır.