Kediler Nasıl Oluyor da Dar Yerlerden Geçebiliyor?

Uzaylı değiller demiyoruz fakat kedilerin küçük deliklerden geçebilmesini mümkün kılan birkaç özelliği bulunuyor. Gelin bunlara yakından bakalım.

Kedilerin sıvı olup olmadığına dair sosyal medyada çok sayıda mizah yapılıyor. Peki birilerinin çıkıp bunu gerçekten araştırdığını, kedilerin sıvı olup olmadığını görmek için bir araştırma grubu ortaya koyduğunu biliyor muydunuz? Ig Nobel ödülü alan bu çalışma elbette ciddi olmaktan uzaktı. Zaten söz konusu ödül de tabir yerindeyse absürt çalışmalara veriliyordu. Yine de "duruma göre katı veya sıvı olabilirler" şeklinde sonuçlandığını kısaca belirtelim.

Biz bu çalışmadan ziyade, kedilerin söz konusu şaşırtıcı özelliğine göz atacağız. Bu esneklik nereden geliyor, nasıl oluyor da minicik deliklerden tüm bedenlerini geçirebiliyorlar?” gibi soruların cevaplarını veriyor olacağız.

İnsanların omurgasında sıralanmış 32 ile 34 kemik var. Kedilerde bu sayı kaç dersiniz?

52. Şimdi “Bize göre minicik kalan hayvanın omurgasında nasıl bizdekinden çok kemik olabilir?” diye düşünebilirsiniz. Bu noktada aynı hayvanın, 206 kemiğimize karşılık 230 kemiği vücudunda bulundurduğunu söyleyelim.

Daha da önemlisi, omurgada yer alan bu ekstra kemiklerin arasındaki elastik destekler, kedilere o ağzımızı açık bırakan esnekliği kazandırıyor.

Bu sayede baykuşlar gibi kafalarını 180 derece çeviremeseler de bedenlerinde bunu yapabiliyorlar

Bizde ise anca buraya kadar…

(Bunu kişisel algılayıp ötesine geçmeye çalışmayın)

Ama kedileri gözümüzde uzaylı yapan asıl sebep omurgalarının esnekliği değil

Allen Gathman

Bunun sebebi omuz yapıları. Bizim omuzlarımızda köprücük kemiklerimiz bulunur ve bunlar, kollarımızdaki diğer kemiklere bağlanır.

Kedilerde ise bu kısım, kemiklerle değil, kaslar yardımıyla vücudunun geri kalanına bağlanır. Yani omuzlarında bir kemik yapısı bulunmaz.

NOT : Tam da bu sebeple kedileri ön taraflarından kaldırmamak öneriliyor. Aksi hâlde bu kemikle sert şekilde temas etmek, ölümcül yaralanmalara sebep olabilir.

Bu yüzden de “kafam geçtiği sürece geçerim” mottosuyla yaşayabilirler

Bu anı vurgulamak istedik (1:28)

Bu esneklik sayesinde koşmak istediklerinde adımlarını da en geniş seviyeye ulaştırabilirler

Kediler, hızlı reflekslerini de bu iskelet yapısının sunduğu avantajlara borçlular

Sonuç olarak omurga ve omuz yapılarının kedilere, dar yerlerden geçme imkânını verdiğini söyleyebiliriz.