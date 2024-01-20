Yuvanızı meraklı bir kediyle paylaşıyorsanız bilirsiniz; genellikle, zeytine karşı ilgileri ve iştahları vardır. İyi de zeytin ne alaka?

Her kedinin spesifik zevkleri, ilgileri, damak tadı olabilir. En iyi mamalarla beslemeye çalışırsınız, o gider yine kuru ekmek kemirmek ister. Bazısı vardır ki yaş mamanın yüzüne bakmaz ama zeytine tav olur.

Zeytin seven bir köpeği bir nebze anlayabiliriz, "Hepçil olduğu için sevebilir." diye düşünürüz fakat kediler etçil olmalarına rağmen zeytine neden düşkünler?

Özellikle yeşil zeytine düşkün olmalarının bilimsel bir açıklaması var.

Kendinize güzel bir kahvaltı tabağı hazırlarsınız. Mutfağa çayınızı almaya gidersiniz ve geri döndüğünüzde tabağınızdaki zeytinler eksilmiş olur. Bir bakarsınız kediniz, yerde zeytinle çılgınlar gibi oynayıp yiyor.

Bu durum genellikle yeşil zeytinde olur. Yeşil zeytinler, kedilerin kendinden geçtiği kedi nanesinin içerdiği izoprenoid bileşiğine çok benzer bir aktif kimyasala sahiptir. Eğer daha önce kedi nanesi aldıysanız kedilerin nasıl tepkiler verdiğini az çok biliyorsunuzdur zaten. İşte yeşil zeytine de aynı sebepten delirirler.

“Benim manyak, siyah zeytin de yiyor.” diyenlerdenseniz okumaya devam edin.

Aslında kedilerin siyah zeytine neden ilgi duyduğu ile ilgili net bir bilimsel veri yok fakat bazı tahminler var. Sadece, tadı damak zevklerine uyuyor olabilir.

Ayrıca top şeklinde olmasının ilgilerini çekme ihtimali de var. Güya tabaktan yemek avlıyor, avıyla oynuyor sonra da onu bir güzel yiyor.

Peki kediler için zeytin zararlı mı?

Başta bahsettiğimiz üzere kediler, etobur canlılardır. Ayrıca tuzlu gıdalar sağlıkları için sakıncalıdır. Eğer çok sevdiği için kıyamayıp ona zeytin veriyorsanız, önceden iyice yıkayıp tuzundan arındırabilirsiniz. Yine de fazla miktarlarda zeytin yemesi sağlık problemlerine yol açabilir.

Haşlanmış mısıra da delirebiliyorlar bazen. O niye?

Kediniz, siz haşlanmış mısır yarken yanınıza gelip sulanabilir ya da birkaç dakikalığınıza onu mısırla baş başa bırakıp geri döndüğünüzde kemirilmiş bir mısırla karşılaşabilirsiniz. Bunun sebebi de yalnızca tadını seviyor olmalıdır. Üstelik mama gibi minik taneleri de hoşlarına gidiyor olabilir.

Mısır, kediler için zehirli gıdalar arasında yer almaz. Bu yüzden onu sevindirmek için birkaç mısır tanesi vermekten zarar gelmez ancak mısırın kabukları ve koçanları için aynı şey söylenemez. O kısımları yemediğinden emin olmalısınız.

Dümdüz çim yemelerinin sebebi aslında sadece tüy kusmak değil.

Araştırmalara göre kedilerin yalnızca %11’lik kısmı ot yemeyi sevmiyor. Ot yemelerinin tek nedeni ise yedikten sonra kusarak tüy yumağı çıkarmaları değil. Hatta ot yiyen kedilerin yalnızca dörtte biri kusuyor. Yani ot yemelerinin amacı kusmak değil, sadece bir etki. Aslında evrimsel bir faydası var.

Vahşi hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, ot yemenin sindirim sistemindeki kas aktivitesini artırarak bağırsak parazitlerini dışarı atmalarına yardımcı olduğunu gösterdi. Günümüz evcil kedilerinde bu parazitlerin birçoğu bulunmasa da içgüdüsel olarak yiyebiliyorlar.

Aslında bakarsanız ot yemek hâlâ sindirim sistemlerine de iyi gelebiliyor. Evde beslediğiniz kedinizin ot yeme ihtimali yoksa ona kedi çimi tohumu alıp ekebilirsiniz. Dışarıdan getireceğiniz çimlerin üzerinde diğer kedilerden taşınacak hastalıklar olabilir. Bu yüzden sıfırdan tohum almak en güvenlisi.

Bazı kedilerin sevdiği diğer bitkisel gıdalar:

Ispanak

Taze fasulye

Kabak

Balkabağı

Muz

Havuç

Sizin kediniz etçil olmasına rağmen bu gıdalardan veya bu gıdalar dışında neleri yemeyi seviyor?

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