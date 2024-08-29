Kenyalıların ülkenin dört bir yanına dağıttığı bu siyah topları ilk gördüğünüzde aklınıza gelen ilk şey muhtemelen hayvan dışkısı olabilir. Ancak toplar, çok önemli bir rol oynuyor.

İlk bakışta bu küçük siyah toplar, hayvan dışkısı gibi görünebilir.

Ancak bu toplar, Kenya'nın yok olan ormanlarını yeniden yeşertmek için kullanılan akasya tohumlarını içeriyor.

Bu siyah toplar, Kenya'nın yok olan ormanlarına umut oluyor.

Masai Mara yaban hayatı rezervine sınır olan ve kesilen ormanlık bir alanda sekiz korucudan oluşan bir ekip, doğanın yeniden yeşermesine yardımcı olmak için bu tohum toplarını dağıtıyor.

Bu küçük siyah toplar, içlerinde akasya tohumları barındırıyor ve Kenya'nın tükenmekte olan ormanlarını yeniden yeşertmek için büyük bir umut taşıyor.

Tohum topları, geçmişin hatalarını telafi etmeye çalışıyor.

Kenya'da ormanların yok olmasının kökleri yüzyıllar öncesine dayanıyor. Koloni döneminde Doğu Afrika'yı kapsayan tren yolları için ağaçlar topluca kesildi. Bugün ise tarım ve kömür üretimi için ormanlık alanlar yok ediliyor.

Özellikle Masai Mara'nın sınırındaki ormanlar; otlak, ekin ve kömür üretimi için parçalanıyor. Nyakweri ormanı son yirmi yılda orman örtüsünün yarısından fazlasını kaybetti ve bu durum, vahşi hayvanların yaşam alanlarını da tehlikeye atıyor.

Tohum topları nasıl çalışıyor ve neden bu kadar etkili?

Tohum topları, Kenya'nın zorlu iklim koşullarına dayanacak şekilde tasarlandı. Tohumları koruyan kömür tozu kabuğu, fareler, kuşlar veya böcekler tarafından yenmeden önce onları korur.

Bu kabuk yarı geçirgendir ve yağmur yağana kadar bekler. Yağmur, kömür tozunu yıkadıktan sonra tohum, doğal durumuna geri döner ve büyümeye başlar.

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