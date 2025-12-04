Kia, yeni otomobili için gizemli bir tanıtım videosu paylaştı

Kia, SUV olmayan yeni elektrikli modeline ait gizemli bir tanıtım videosu yayınladı. Sedan-vari siluet Stinger’ın elektrikli devamı olabileceğini düşündürüyor.

Kia, 3 Aralık’ta sürpriz bir tanıtım videosu yayınlayarak yeni elektrikli modeli için ilk ipuçlarını gösterdi. Videoda aracın hatları gizli tutulurken sedan ya da fastback benzeri bir form dikkat çekiyor.

SUV görünümünden uzak durması, modelin elektrikli bir Stinger mirasçısı olabileceği yorumlarını güçlendiriyor. Kia ise yalnızca “yeni bir vizyonun şekillendiğini” belirterek detayları gizli tutuyor.

Yeni modelin E-GMP platformunda geliştirilmesi bekleniyor. Bu da yüksek performans ve uzun menzil seçeneklerinin sunulabileceği anlamına geliyor.

Kia, tanıtımın yakında tamamen açılacağını belirtti. Gizemini koruyan bu model, markanın elektrikli araç stratejisinde önemli bir rol oynayabilir.