Fazla Kırmızı Et Tüketmenin Ölüm Riskini Artırdığını Keşfedi

Loma Linda Üniversitesi araştırma ekibi, ülkemizin pek çok insanını kızdıracak yeni bir araştırmaya imza attı. Söz konusu makaleye göre kırmızı eti fazla tüketmek ölüm riskini artırıyor. Üstelik sadece kırmızı et değil...

Kırmızı et tüketmek kimilerine göre sağlıklı ve olmazsa olmaz bir beslenme türüyken kimileri ise hayvansal her türlü gıdadan uzak durmayı tercih edebiliyor. Uzmanlar ise konuyla ilgili sıklıkla araştırmalar yaparak beslenme çeşitlerinin sağlığımıza etkilerini gözler önüne sermeye devam ediyor.

Araştırmacıların son konusu ise ülkemizdeki pek çok insanın en sevdiği yiyeceklerden biri olan kırmızı etlerin aslında vücudumuza zararlı olabileceğini ortaya koyuyor. Maalesef pek çok insanı kızdıracak olan araştırmanın endişe yaratan sonuçları sadece kırmızı eti de kapsamıyor.

İşlenmiş gıdalar ve kırmızı et ölüm riskinizi artırıyor

İşlenmiş gıda denince aklımıza gelen ilk gelen şeyler marketlerden aldığımız ve birtakım işlemlerden geçmiş olan ürünler olsa da durum aslında pek de sanıldığı gibi değil. Evlerimize yaptığımız yemekler, salçalar, reçeller de ısıl işlemden geçtiği için bir nevi işlenmiş gıda olarak sayılıyor. Ancak Loma Linda Health Üniversitesi uzmanları bu gıdaları fazla tüketmenin oldukça ciddi sonuçları olabileceğini ortaya koydu. 77 bini aşkın katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada katılımcılardan sağlık bilgileri, uyduladıkları diyetler ve beslenme şekilleri gibi bilgiler alındı.

Katılımcıların verdikleri bilgiler Ulusal Ölüm Endeksi tarafından sağlanan verilerle analiz edildi. Araştırma ekibi, verileri önce işlenmiş gıdalar için ele aldı. Çıkan sonuçlar ise oldukça şaşırtıcıydı çünkü analizler işlenmiş gıdaları fazla tüketen kişilerin %14 daha fazla ölüm riski taşıdığını ortaya koyuyordu. Sıra kırmızı ete geldiğindeyse araştırmacıların kırmızı etleri gruplara ayırması gerekti. Alt gruplara ayrılan kırmızı etlerin tamamının ortalaması alınan sonuçlarda, günde 30 gramdan fazla et yiyen kişilerin ölüm riskinde %8’lik bir artış olduğu gözlemlendi.

Editörün Notu:

Tabii ki bu araştırmanın sonuçları “Eti hayatınızdan çıkartmalısın” gibi bir anlam ifade etmemeli. Sonuç olarak her şeyden gerekli vitamin, karbonhidrat, proteini almamız gerekiyor. Ekonomik olarak zor günler geçirdiğimiz şu günlerde her gün her saat et yemek oldukça zor olsa da böyle bir alışkanlığa sahipseniz belki de tekrar düşünmek isteyebilirsiniz. Ek olarak uyguladığınız diyetlerin ve beslenme şeklinizin de varsa kronik hastalıklarınıza veya sizin ihtiyacınız olan şeylere göre belirlenmesi gerekiyor. Bunun için de bir diyetisyen veya doktora danışmanız en sağlıklısı olacaktır. Unutmayın ki her insan bir değildir; başkasına iyi gelen sizde farklı bir etki yaratabilir.