KLİMALARIN ADI DEĞİŞİYOR | Samsung'un İklimlendirme Çözümleri

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung'un iklimlendirme konusunda yenilikleri neler, hangi ürünlerle karşımıza çıkacak? Doğrudan Samsung Electronics Türkiye Klima sistemleri Direktörü Ekin Tezeren'e sorularımızı ilettik. İyi seyirler!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, sadece tüketici elektroniğinde değil, iklimlendirme (HVAC) sektöründe de ezber bozan teknolojileriyle standartları yeniden belirliyor. Geleneksel klimaların en büyük yapısal sorunu olan "doğrudan hava akımı" problemini Ar-Ge çalışmalarıyla aşan marka, WindFree™ teknolojisiyle kullanıcı deneyimini mekanik bir süreçten, akıllı bir konfor alanına dönüştürmeyi başardı.

Samsung'un patentli WindFree™ teknolojisi, akışkanlar mekaniği prensiplerini kullanarak havayı ön panel üzerindeki 23.000 mikro delik aracılığıyla dağıtıyor. Bu inovasyon, havanın "durgun hava" (still air) tanımına girecek kadar düşük hızlarda (0,15 m/s) ortama yayılmasını sağlıyor. Sonuç olarak, klasik klimaların yarattığı ve halk arasında "klima çarpması" olarak bilinen rahatsız edici rüzgar hissi tamamen ortadan kalkarken, homojen bir soğutma performansı elde ediliyor.

Sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu, Samsung’un iklimlendirme stratejisinin merkezinde yer alıyor. Cihazlarda kullanılan Digital Inverter Boost teknolojisi, yüksek verimli neodimyum mıknatıslar sayesinde kompresörün sürtünmesini azaltarak enerji tüketimini geleneksel modellere oranla %73'e kadar düşürüyor. Bu donanım, Yapay Zeka (AI) Otomatik Soğutma yazılımıyla birleştiğinde; oda sıcaklığı, dış ortam koşulları ve kullanım geçmişi gibi verileri analiz ederek en verimli çalışma modunu milisaniyeler içinde optimize ediyor.

Samsung, ticari alanlardaki iklimlendirme sorunlarına da dünyanın ilk dairesel tasarımı olan 360 Kaset tipi klima ile yanıt veriyor. Kanatlı sistemlerin yarattığı hava akışı engellerini ortadan kaldıran dairesel yapı, havayı 360 derecelik bir açıyla, basınç kaybı yaşatmadan tahliye ediyor. Bu sistemler, Samsung’un SmartThings ekosistemiyle tam entegre çalışarak binaların enerji yönetimini dijital bir dashboard üzerinden takip edilebilir kılıyor.

