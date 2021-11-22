Metal Gear Solid serisi ve Death Stranding altında imzası bulunan Kojima Productions, yeni paylaştığı duyurusunda oyun dünyasının dışına atılacağını açıkladı. Şirket, Los Angeles'ta yeni merkez açarak TV ve film sektörüne odaklanacak.

2005 yılında oyun dünyasına damga vuran isimlerden birisi olan Hideo Kojima tarafından kurulan Kojima Productions, bugüne dek az sayıda, ama başarılı yapımlara imza attı. Bu yapımlar arasında Metal Gear Solid serisi, çıkış yapamayan, ama çıkmadan bile korkutan P.T. ve elbette oyun dünyasının halen tartışma konusu olan Death Stranding de bulunuyordu.

Kojima Productions’ın bir sonraki oyunu hakkında henüz net bir söylenti dahi oluşmamışken, bugün şirketten heyecanlandıran bir duyuru geldi. Japonya merkezli Kojima, ABD’nin Los Angeles kentinde video oyunlarının ötesine geçecek, film, TV ve müzik gibi eğlence alanlarını keşfedecek yeni bir iş kolu başlatacağını açıkladı.

İşin başındaki isim, 28 yıldır Sony’de çalışan Riley Russell oldu:

Los Angeles’ta başlatılacak yeni işin başında olan isim de açıklandı: Yaklaşık 28 yıl boyunca Sony Interactive Entertainment bünyesinde çeşitli görevlerde yer almış Riley Russell. Russell, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında yeni iş kolunun “televizyon, müzik ve film alanlarında yaratıcı ve yetenekli profesyonellerle çalışmakla” görevlendirilmek olduğunu söyledi.

Russell, açıklamasının devamında amaçlarının Kojima Productions’ın şu anki ürünlerinin erişimini ve farkındalığını genişletmek ve onları popüler kültürün bir parçası haline getirmek olduğunu ifade etti. Şirketin iş geliştirme müdürü Yoshiko Fukuda da yaptığı açıklamasında yeni işlerinin video oyunlarının ötesinde yaratıcı anlatılarını daha da fazla alana taşımaları, hayranlarının iletişim kurması ve bu alanlara kendilerini kaptırmaları için yollar açacağını belirtti.

Kojima Productions’ın Los Angeles’ta başlatacağı yeni işin ilk meyvelerini yakında göreceğimizi tahmin ediyoruz, fakat yine iş Kojima olunca bu ‘yakında’ ifadesi yıllara da dönüşebilir. Bakalım şirket, kendisini oyun dünyasında olduğu gibi bu alanlarda da kanıtlayabilecek mi..