Forza Horizon 5'in Muhteşem Görünen Ekran Görüntüleri

Kasım ayının başında piyasaya sürülen yarış oyunu Forza Horizon 5'ten yepyeni ekran görüntüleri geldi. Bizzat oyunun içinden paylaşılan ekran görüntüleri, oyunun sanki gerçek hayattan alınmış gibi sahnelere sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Dünya genelindeki tüm yarış oyunu tutkunları, son günlerde oldukça hareketli bir süreçten geçiyorlar. Çünkü Microsoft, pek çok oyunsever için dünyanın en iyi yarış oyunu olarak kabul edilen Forza Horizon serisinin en yeni üyesi Forza Horizon 5'i kullanıcıların beğenisine sundu. Meksika'da geçen oyun, bugüne dek en çok da grafiklerinin kalitesi ile konuşuldu.

Forza Horizon serisinin geliştiricisi olarak bilinen Playground Games, bugüne kadar oldukça iyi işler başarmıştı. Bu başarısını Forza Horizon 5'te resmen tescilleyen şirket, adeta gerçek gibi görünen grafikler tasarladı. Oyunun geliştirme aşamasında paylaşılan ekran görüntüleri, bunun en net göstergesiydi. Şimdiyse oyun içinden gelen yepyeni ekran görüntüleri, yeni oyunun ışıl ışıl olduğunu gözler önüne seriyor.

İşte Forza Horizon 5'ten gelen bazı ekran görüntüleri

Geçtiğimiz günlerde çıkış yapan yarış oyunu, Meksika'nın coğrafi yapısına uyumlu bir şekilde dizayn edildi. Bu durum, doğal yapısı açısından zengin olan ülkenin oyunculara etkileyici bir deneyim sunmasını sağladı. Üstelik yalnızca coğrafik yapı değil, Meksika'daki kentler de oldukça titiz bir şekilde oyuna eklendi. Forza Horizon 5, tüm bu çalışmalar sayesinde oyunculardan tam not almayı başardı.

Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri nasıl?

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 (1909 sürüm)

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel Core i5-4460

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470 ya da NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB VRAM)

Depolama: 110 GB

Tavsiye edilen:

İşletim sistemi: Windows 10 (1909 sürüm)

İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X ya da Intel Core i5-8400

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 590 ya da NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB VRAM)

Depolama: 110 GB

Forza Horizon 5 fiyatı ne kadar?

Microsoft'un yeni yarış oyununa Xbox'ın oyun mağazası ya da Steam üzerinden erişilebiliyor. Bu bağlamda, oyunun standart sürümüne sahip olmak isterseniz Steam'de 299 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Xbox'tan standart sürüm sahibi olmak isterseniz Xbox Game Pass abonesi olmanız gerekiyor. Deluxe Edition için Steam'de 399 TL öderken, Xbox'ta ise 535 TL ödüyorsunuz. Premium Edition'ın Steam'deki fiyatı 499 TL iken Xbox'taki fiyat ise 669 TL.