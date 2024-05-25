Bir zamanlar herkesin denediği, diyet kolaya Mentos atıp patlatma deneyinin ardındaki bilimi açıklıyoruz.

Aslında kolaya Mentos atınca patlamasının sebebi, kimyasal bir reaksiyondan kaynaklanmıyor.

Peki bir şekerle bir içecek yan yana geldiğinde oluşan bu ilginç patlamanın asıl sebebi ne?

Öncelikle Mentos-kola deneyini izleyelim:

Peki bu patlamanın bilimsel açıklaması ne?

Gazlı içeceklerin köpüğü, şişelere yüksek basınçla eklenen karbondioksitten geliyor. Örneğin 2 litrelik bir diyet kolada ortalama 12-15 gram karbondioksit gazı var. Bu gaz, “çekirdeklenme bölgesi” adı verilen bir yüzeyin etrafına kaçıp kabarcıklar oluşturmaya çalışıyor.

Aynı şekilde, Mentosların içinde de çekirdeklenme bölgeleri var. Kola ile bir araya geldiklerinde karbondioksit gazı, sıvıyı aniden dışarı itiyor. Yani kimyasal değil, fiziksel bir reaksiyon ortaya çıkıyor.

Şöyle de diyebiliriz; kola, içeceğe “gazlılığını” veren karbondioksit içeriyor ve Mentos şişeye bırakıldığında karbondioksit molekülleri ona yapışıyor. Mentos’un minik gözenekleri gazın salınımını hızlandırıp kolayı itiyor.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: