Google'ın Sizi "Gerçekten" Takip Etmemesi İçin Ne Yapmalısınız?

Konum ayarlarını kapatmış olsanız da Google takip etmekten vazgeçmiyor. Farklı ayarlarla hala konum geçmişini izleyebilen uygulamanın konum takibini kapatmak mümkün

Telefondaki konum ayarlarının kapalı olması, Google'ın sizi takip edemeyeceği anlamına gelmiyor. Google Haritalar, Googla Havadurumu ve Google Aramalar için farklı şekillerde konum bilgileri kullanılabiliyor. Konum ayarınızın kapalı olması, Google'ın konum ve zaman çizelgesi oluşturmasını engelleyerek düz bir şekilde veri kaydetmesini sağlıyor.

Google “Bu araçların açık bir şekilde tanımlanması, insanların denetlenebilmeleri ve bunları istedikleri zaman silebilmeleri için sağlam denetimler sağlıyoruz.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Peki Google'ın bizi izlemesini nasıl engelleriz?

1- Cihaz ayarlarına giriniz

2- Buradan Kullanıcı ve Yedek sekmesindeki Google ayarına tıklayınız

3- Google hesap ayarlarını görmek ve değiştirmek için Google Hesabı ayarını açınız

4- Üst paneldeki Veri ve Kişiselleştirme sekmesine dokunarak Etkinlik Kontrollerini tıklayınız

5- Web ve Uygulama Etkinliği ayarını kapatınız

Eğer geçmiş bir yer aktivitesini silmek istiyorsanız, Etkinliğim ayarına girerek belirli girişleri düzenleyebilirsiniz.





Web etkinliğini değiştirmek, tüm Google hizmetlerinin konum verilerini depolamasını durduracaktır. Aynı zamanda Google Asistan gibi uygulamarın da çalışmasını engellemeye neden olur. Bu kafa karıştıran ayarlara bakılacak olursa Google; konum bilgileri gibi kişisel bilgilerini paylaşmak istemeyen kullanıcıları, bazı uygulamaların işlevini kaybetmesi ile tehdit ediyor.

Facebook gibi Google da kişisel bilgileri fazla kurcaladığı için eleştiri almış olsa da, bu ayarların değişeceğine dair hiçbir açıklamada bulunmuyor. Tam aksine oldukça gerekli olduğu savunulan bu gizlilik ayarları, birçok kullanıcıyı oldukça rahatsız ediyor.